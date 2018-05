Licenziata dopo il Cancro : Don Orione di Milano annulla il provvedimento : “Pina torna al lavoro”: il Sindacato generale di base annuncia il lieto fine per la vicenda di Giuseppina Bruzzano, l’operatrice socio-sanitaria del Piccolo Cottolengo Don Orione per la quale Sgb aveva denunciato un licenziamento sopravvenuto dopo un tumore. provvedimento ora annullato: “Sgb – informa la sigla – depositerà domani in Direzione territoriale del lavoro la conciliazione, siglata giovedì scorso, ...

Diceva di curare il Cancro con gli ultrasuoni : «Due pazienti morti». Incastrata da Le Iene : Finita sotto inchiesta dopo un servizio televisivo de Le Iene, in cui assicurava cure miracolose con gli ultrasuoni ai malati di cancro: Alba Veronica Puddu ha risposto per quasi...

Lavoro - licenziata dopo il Cancro viene reintegrata. La vittoria di Giuseppina : “Merito di Papa Francesco” : Meno di un mese fa avevano detto che “ricollocarla è impossibile, le abbiamo tentate tutte”. Eppure un posto alla fine, per Giuseppina Bruzzano, è saltato fuori. Merito, sostiene la diretta interessata, di Papa Francesco. “Mi piace pensare che abbia letto le mie parole. dopo quel momento, la situazione si è sbloccata. E ora eccomi qua: pronta per tornare al Lavoro”. Ma andiamo con ordine. Bruzzano, 53 anni, ha lavorato ...

Carlo Cracco cucina contro il Cancro al seno per la cena di beneficenza di Eurama : Carlo Cracco cucinerà per Eurama, l'Associazione internazionale per la lotta del tumore al seno fondata da Umberto Veronesi. Una cena di beneficenza, quella del 31 maggio prossimo presso Garage Italia di Milano, che si propone di portare l'attenzione sulla patologia e, soprattutto, sulla prevenzione. In quest'occasione, alla presenza dello chef Carlo Cracco, si parlerà anche di alimentazione come forma di prevenzione della ...

Londra vuole usare l’intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi del Cancro : Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella medicina, in particolare nella diagnosi precoce. Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, ...

Spopolano le bufale sul Cancro : la risposta della medicina italiana Video : Le bufale sono un problema attuale e una minaccia reale: a tal punto che sia le nazioni che alcune multinazionali stanno prendendo provvedimenti per arginarlo [Video]. Le bufale sul cancro Oltre che a ledere una corretta rappresentazione sociale e politica delle loro vittime, le fake news colpiscono anche in campo medico: oggetto prediletto è il cancro. Una rapida ricerca sul web permette di vedere le innumerevoli false cure che pretendono di ...

Le bufale sono un problema attuale e una minaccia reale: a tal punto che sia le nazioni che alcune multinazionali stanno prendendo provvedimenti per arginarlo. Le bufale sul cancro Oltre che a ledere una corretta rappresentazione sociale e politica delle loro vittime, le fake news colpiscono anche in campo medico: oggetto prediletto è il cancro. Una rapida ricerca sul web permette di vedere le innumerevoli false cure che pretendono di curare il ...

Race for the cure - in 72mila contro il Cancro al seno : Al nastro di avvio è stata simbolicamente collocata ed esposta al pubblico la coppa del mondo di pallavolo. Prima dello start, il campione Andrea Lucchetta ha fatto un giro d'onore lungo il ...

Un portale contro le bufale sul Cancro : La fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha realizzato tumoremaevercoche, il primo portale contro le tante bufale che si possono trovare in internet o da sedicenti "guaritori". Diviso in 6 sezioni, il portale offre la possibilità sia di avere una conoscenza sul cancro, a sua storia e la sua incidenza, che di porre direttamente le domande ad un esperto, con il tasto "Scrivici".Già nella pagina principale del sito ...

Con un semplice esame del sangue è possibile capire la presenza di lesioni ad alto rischio o di carcinoma. La Fondazione Enzo Piccinini si muove per costituire una borsa di studio apposita

Il Premio Pezcoller a Tony Hunter - uno dei giganti della ricerca sul Cancro : "La scienza " ha detto nel suo intervento il presidente dell'Ordine dei medici Marco Ioppi " sa fare passi da gigante, tanto che malattie che sembrano incurabili possono essere debellate se si ...

Lilt - 280 progetti e 15 milioni di euro contro per la ricerca contro il Cancro : Pochi giorni fa, il 16 maggio, si è svolta alla Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano la seconda giornata nazionale della ricerca. Un convegno che ha fatto il punto sulla situazione della ricerca oncologica in Italia e ovviamente sulle prospettive della Lega italiana per la lotta contro i tumori. La ricerca scientifica è storicamente parte integrante delle attività istituzionali della lega e ha un ruolo preminente anche nello ...