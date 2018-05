Cambiamenti climatici | famiglie chiedono giustizia

G7 : dal Canada l'impegno delle donne nella lotta ai Cambiamenti climatici : Questo consentirebbe di favorire la transizione verso un'economia low-carbon e favorire una visione di sviluppo dell'occupazione pulita e di lunga durata», ha rimarcato Donatella Bianchi che, ...

G7 - Marevivo e Wwf : “Dal Canada l’impegno delle donne nella lotta ai Cambiamenti climatici” [VIDEO] : Si è concluso ad Ottawa il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, summit presieduto dalla Ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti Climatici canadese, Catherine Mac Kenna. Un incontro internazionale che ha visto protagoniste le leader dei paesi del G7 che lavorano ogni giorno per combattere i cambiamenti climatici: un think tankcon l’obiettivo di raccogliere delle indicazioni da utilizzare in occasione del prossimo G7 che si ...

Conflitti e Cambiamenti climatici : oltre 30 milioni di sfollati nel 2017 : Durante lo scorso anno, cambiamenti climatici, Conflitti, persecuzioni politiche, etniche e religiose hanno causato altri 30,6 milioni di sfollati interni in 143 Paesi nel mondo: sono i dati divulgati dall’Internal Displacement Monitoring Unit (Idmu) e il Norwegian Refugee Council (Nrc) nell’ultimo rapporto incentrato sui civili costretti alla fuga dal proprio villaggio e dalla propria città e che trovano riparo in patria, senza ...

Incontro a Catania su Cambiamenti climatici e sicurezza territoriale : Appuntamento alle ciminiere di Catania per parlare dei cambiamenti climatici e dei rischi del territorio siciliano. Sarà presente anche Nello Musumeci

Guterres (ONU) : i Cambiamenti climatici “una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta” : In occasione dell’Austrian World Summit in corso a Vienna, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto di moltiplicare gli sforzi per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici, che “sono, semplicemente, una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta, in special modo per quella degli esseri umani“. “Durante il mio lavoro di massimo responsabile dell’Onu affronto ogni ...

orso letargo Cambiamenti climatici : Ci sono alcuni assiomi sul mondo che apprendiamo da bambini. Il mare è salato. Le piante crescono verso la luce. Gli orsi vanno in letargo in inverno. Eppure dobbiamo ricrederci, sembra che per gli orsi il lungo letargo invernale è ormai solo un vecchio ricordo. Il caldo anomalo che anticipa la bella stagione confonde l’istinto degli animali alterandone l’orologio biologico. ...

Pisa : avviato il percorso per la nascita di un Centro federato per lo studio dei Cambiamenti climatici : Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Iuss di Pavia hanno avviato il percorso per la nascita di un Centro federato per lo studio dei cambiamenti climatici denominato “Earth-System and Sustainable Development Initiative”. Si tratta di un nuovo soggetto di ricerca “distribuito” tra le città di Pisa e Pavia che integrerà i know how delle tre Scuole Universitarie Superiori di recente unite in una Federazione: le conoscenze ...

Cambiamenti climatici : intesa Cdp-Ministero dell’Ambiente per contrastarli : Cassa depositi e prestiti e Ministero dell’Ambiente hanno firmato un accordo per la realizzazione della “Climate and Sustainable Development Italian Platform” (Piattaforma italiana per il clima e lo sviluppo sostenibile), “finalizzata alla promozione di progetti di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici in Paesi di interesse per la cooperazione ambientale italiana”. Nel renderlo noto con un comunicato, ...

Al Sant'Anna di Pisa nasce il centro federato per lo studio dei Cambiamenti climatici : ... le conoscenze del Sant'Anna per gli aspetti che incidono sui sistemi agricoli, sulla salute, sull'impatto del clima, sull'economia e sullo sviluppo sostenibile; quelle della Normale per le dinamiche ...

Cambiamenti climatici : città europee promosse : Europa promossa sul tema dei piani climatici urbani, cioè i piani di mitigazione che le municipalità possono adottare per contenere le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale e i piani di adattamento per ridurre la vulnerabilità dei territori. Uno studio internazionale al quale ha partecipato per l’Italia l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Imaa-Cnr) di Potenza ha ...

Pediatria : i bambini vittime di malattie legate ai Cambiamenti climatici : Uno studio pubblicato su “Pediatrics“, condotto da Kevin Chan, della Memorial University in Canada e Rebecca Pass Philipsborn della Emory University di Atlanta, ha rilevato che la salute dei bambini è particolarmente messa a rischio dai cambiamenti climatici: l’88% delle malattie sarebbe infatti collegabile al clima. Tra tali malattie Keniv Chan cita il virus Zika (perché la zanzara vettore è stata favorita dalle ondate di ...

Calamità e Cambiamenti climatici : convegno Calre all’Emiciclo : “Calamita’ naturali e cambiamenti climatici” e’ il tema del convegno che la Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo organizza per il 21 giugno, alle 17.30, a Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila. L’evento sara’ l’occasione per fare sintesi del lavoro svolto dal gruppo costituito all’interno della Conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative Regionali Europee ...

Onu : la salute delle donne a rischio per Cambiamenti climatici : Di fronte alle catastrofi ambientali sono migliaia le persone costrette ad abbandonare la propria casa. L'Onu lancia l'allarme, le donne sono a rischio salute. cambiamenti climatici: in pericolo la salute delle donne Gli scienziati avvertono sulla pericolosità dei cambiamenti climatici. I mutamenti sono un problema grave che colpisce la sfera femminile. A New Orleans le vittime dell'uragano Katrina furono per l'80% donne. Lo tsunami che colpì le ...

Cambiamenti climatici : sette ministri europei chiedono maggiore ambizione all’UE : A pochi giorni dall’inizio della conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, i ministri responsabili del clima di sette Stati membri dell’UE hanno richiesto lo sviluppo e l’attuazione in tutti i Paesi, in particolare in Europa, di una strategia ambiziosa a lungo termine in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Di fronte alle allarmanti analisi scientifiche sui Cambiamenti climatici, è necessaria e urgente un’azione ...