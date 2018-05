Caluso | scontro tra Treno e Tir | Due morti e 20 feriti

blogo

: Scontro tra Tir e treno nel torinese: morto il macchinista, feriti - SkyTG24 : Scontro tra Tir e treno nel torinese: morto il macchinista, feriti - TgrPiemonte : Disastro ferroviario a Caluso. Scontro tra un treno e un tir. 2 morti e almeno 18 feriti. Il video di… - Agenzia_Italia : Scontro Treno-Tir a Caluso, il bilancio è di due morti e 15 feriti. Cosa sappiamo finora -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Grave incidente ferroviario ieri sera, mercoledì 23 maggio 2018, poco prima delle 23:30, quando è avvenuto unotra un maxi Tir e un convoglio che viaggiava sulla linea Torino-Ivrea-Aosta. È sucesso a, all'altezza della frazione Are. Ci sono due: il macchinista del convoglio Roberto Madau, di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica del Tir. Isono una ventina e almeno tre sono gravi: il capoe due passeggeri. Due dei tre vagoni che componevano ile la motrice sono deragliati, abbattendo anche un palo della luce. Ilè andato a finire nel cortile di un'abitazione che si trova lì vicino.Secondo le prime ricostruzioni il Tir era partito dalla Repubblica Ceca ed era adibito a trasporti eccezionali, in particolare trasportava container. Avrebbe attraversato il passaggio a livello contromano, nonostante il semaforo fosse già lampeggiante per ...