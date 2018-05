Caluso - incidente ferroviario : le immagini del disastro dall'alto - : Le riprese dall'elicottero dei Vigili del fuoco mostrano i convogli deragliati e i resti del tir travolto dal regionale ieri sera in provincia di Torino. Due i morti , 23 i feriti di cui una in gravi ...

Dopo la tragedia di Caluso - incidente ferroviario nel Verbano : treno urta mezzo - linea bloccata : I fatti sulla linea ferroviaria del Sempione tra Preglia e Varzo, nel Verbano. L'Eurocity 34 ha urtato passando in un punto dove si stanno effettuato dei lavori, il braccio di una macchinario fermo. Non ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Due morti e 23 feriti nell’incidente tra un Tir e un treno a Caluso. Interrogato il camionista : Due i morti dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea dove un trasporto eccezionale si è scontrato con un treno regionale dopo essere rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello....

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio : l'incidente di Caluso e tanta cronaca : Quali saranno i temi della puntata di oggi, 24 maggio, de La vita in diretta: tanta cronaca con ospite in studio l'avvocato Bocciolini e l'incidente a Caluso tra il treno e il tir(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:23:00 GMT)

Incidente Caluso - allarme del Codacons : "I passaggi a livello sono ancora troppi" : Due morti, più di venti feriti: sono tutte da stabilire le eventuali responsabilità del tragico Incidente al passaggio a livello di...

Due morti e 25 feriti nell’incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti. Uno è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Incidente ferroviario - la sindaca di Caluso : "È una grande tragedia" : "Non so quali siano le ipotesi di quanto successo, sono state aperte le indagini per chiarire le dinamiche dell'Incidente. È una grande tragedia. Come comune, stiamo attivando tutte le misure per ...

Incidente a Caluso. Morti Roberto Madau di Rueglio e Stefan Aureliana di Busto Arsizio : La sciagura ferroviaria di Arè di Caluso registra la morte del macchinista del treno e di un autotrasportatore di supporto. Morto