Caltanissetta | Montante trasferito in carcere Ai domiciliari inquinava le

“Sistema Montante” - ex leader industriali Sicilia/Caltanissetta - Procura : "Rete di potere - legalità a parole" : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari: i nomi dei 22 indagati(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:54:00 GMT)

Caltanissetta - arrestato Montante ex presidente Sicindustria : «Spiava indagini». 22 indagati - anche Schifani : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale,...

“SISTEMA MONTANTE” - EX LEADER INDUSTRIALI SICILIA/ Caltanissetta “posti di lavoro in cambio di info riservate” : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari: i nomi dei 22 indagati(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:45:00 GMT)

Caltanissetta - arrestato Montante ex presidente Sicindustria : 'Spiava indagini'. 22 indagati - anche Schifani : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Corruzione : Procuratore Caltanissetta - Montante ha aggiornato suo 'archivio' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Antonello Montante, l'ex Presidente di Confindustria Sicilia, arrestato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione "ha aggiornato il suo 'archivio' in modo da acquisire elementi attraverso l'indicazione di incontri e favori richiesti, in modo da avere

Corruzione : Procuratore Caltanissetta - Montante ha aggiornato suo ‘archivio’ : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Antonello Montante, l’ex Presidente di Confindustria Sicilia, arrestato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione “ha aggiornato il suo ‘archivio’ in modo da acquisire elementi attraverso l’indicazione di incontri e favori richiesti, in modo da avere un archivio sostanzialmente idoneo a paralizzare le azioni di contrasto che altri potevano intraprendere nei suoi ...

Corruzione : Procuratore Caltanissetta - nei dossier di Montante anche magistrati : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Ci sono anche magistrati, oltre a rappresentanti delle forze dell'ordine, nel dossier rinvenuto tempo fa in un caveau riservato nell'abitazione di Antonello Montante. A dirlo ai giornalisti è il Procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone parlando dell'operazione

Arrestato Antonello Montante : "spiava indagini magistratura e polizia"/ Caltanissetta - i nomi dei 22 indagati : Corruzione, Arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:12:00 GMT)

Corruzione : Procuratore Caltanissetta - nei dossier di Montante anche magistrati : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sono anche magistrati, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine, nel dossier rinvenuto tempo fa in un caveau riservato nell’abitazione di Antonello Montante. A dirlo ai giornalisti è il Procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone parlando dell’operazione che oggi ha portato al’l’arresto dell’ex Presidente degli industriali siciliani. ‘Sono quaranta le ...

Corruzione : arresto Montante - domani l'interrogatorio a Caltanissetta : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Sarà interrogato domani pomeriggio a Caltanissetta l'imprenditore Antonello Montante, arrestato all'alba di oggi a Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Il suo legale, l'avvocato Nino Caleca, di Palermo, non ha ancora incontrat

SICILIA - ARRESTATO ANTONELLO MONTANTE - SIMBOLO ANTIMAFIA : “SPIAVA INDAGINI”/ Caltanissetta - Schifani indagato : Corruzione, ARRESTATO ANTONELLO MONTANTE: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:37:00 GMT)

Caltanissetta : arrestato l’imprenditore Montante - “spiava le indagini di magistratura e polizia” : Caltanissetta - Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine. Disposto lo stesso provvedimento per altre cinque persone: la squadra mobile e la Procura di Caltanissetta contestano a Montante di aver creato una rete illecita che gli consentisse di spiare ...

Sicilia - arrestato Antonello Montante : “spiava le indagini”/ Caltanissetta - Fava “scandaloso tenga le cariche” : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:13:00 GMT)

Caltanissetta : arrestato Montante - ex presidente di Sicindustria : Montante avebbe creato una rete di spionaggio sulla sua inchiesta: da tre anni è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.