Caldo | Coldiretti | frutta più dolce dopo la pioggia non stop

(Di giovedì 24 maggio 2018) Finalmente ilfavorisce la maturazione della, in ritardo a causa del freddo e delle precipitazioni nonche hanno segnato il mese di maggio, rendendola anche piu’e gustosa. E’ quanto afferma lain riferimento all’arrivo dell’anticiclone africano Scipione con l’aumento delle temperature e la fine delle precipitazioni in gran parte della Penisola. L’innalzamento delle temperature favorisce – sottolinea la– l’aumento della concentrazione zuccherina nellae consente anche di recuperare i ritardi accumulati nella raccolta che al nord raggiungono quasi due settimane per angurie e meloni. Si tratta di una ragione in piu’ – continua la– per consumare fragole, albicocche, ciliegie, susine e gli altri frutti di stagione offerti dalle campagne italiane che garantiscono una produzione da primato per qualità e ...