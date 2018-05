Calciomercato Juventus | ecco il nuovo 11 di Allegri | 4 colpi ed una cessione eccellente

calcioweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Laha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, vicini alcuni innesti.Già fatta per i ritorni di Caldara e Spinazzola, chiuso anche il colpo Emre Can che sarà ufficiale dopo la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. In difesa previsto l’arrivo di un calciatore esperto, il nome in pole è quello di Godin dell’Atletico Madrid, per la fascia destra ai dettagli la trattativa con Darmian. Dopo Emre Can difficili altri innesti a centrocampo, soprattutto complicato realizzare il sogno ...