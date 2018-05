Calciomercato Inter | ritorno di fiamma per Marlos

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara sul futuro di Icardi : 'Rimane' : Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo: la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza". Adesso, poche ore dopo, il dietrofront: "Icardi ...

Calciomercato Inter - parla il dg del Valencia : 'Nessuno sconto per Cancelo - 35 milioni entro il 31 maggio' : Inizio di stagione condizionato da un infortunio e da un rendimento abbastanza altalenante, poi Joao Cancelo si è preso l'Inter diventando a tutti gli effetti uno dei titolarissimi di Luciano ...

Calciomercato Inter - intoppo Cancelo : parla il ds del Valencia : Inter, si complica il riscatto di Cancelo dal Valencia, quest’oggi è Intervenuto a gamba tesa il ds del club spagnolo Alemany L’Inter vorrebbe riconfermare buona parte della rosa che ha raggiunto la Champions League in questa stagione, compreso Joao Cancelo, terzino destro che dopo un inizio difficile ha fatto molto bene in nerazzurro. In merito al riscatto del calciatore portoghese dal Valencia però, c’è un discreto intoppo ...

Calciomercato Inter – Wanda Nara avverte i nerazzurri : “Icardi? Rinnovo o addio - 3 top club pronti a pagare la clausola” : Le dichiarazioni di Wanda Nara infiammano il Calciomercato dell’Inter: senza il Rinnovo Icardi potrebbe partire, 3 top club pronti a pagare la clausola Concluso il campionato è già tempo di pensare alle trattive di mercato. Il Calciomercato dell’Inter sarà particolarmente attivo nella sessione estiva, visto che il club nerazzurro dovrà puntellare la rosa in vista della prossima Champions League. Non solo acquisti però, caldissimo ...

Calciomercato Inter - sondaggio del Borussia Dortmund per Dalbert : Come riporta 'Sky Sport', l'assist arriva dal Borussia Dortmund e c'è anche una spiegazione molto semplice: il nuovo allenatore del club giallonero è Lucien Favre, colui che ha fatto esplodere ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Calciomercato Inter - non solo Verdi : altra mossa per l’attacco : Calciomercato Inter – L’Inter ha conquistato la qualificazione in Champions League, decisivo il successo nella gara di campionato contro la Lazio, finale clamoroso con le reti di Icardi e Vecino. I nerazzurri adesso possono operare con tranquillità sul mercato, dopo gli arrivi di De Vrij ed Asamoah, passo in avanti per l’attacco, praticamente chiuso il colpo Verdi dal Bologna, nel frattempo il tecnico del Valencia ha svelato la ...

Calciomercato Inter - il tecnico del Valencia svela la situazione dei riscatti di Cancelo e Kondogbia : Il futuro di Cancelo e Kondogbia si deciderà entro il 31 maggio, Inter e Valencia nella scorsa estate si accordarono per due prestiti con diritto di riscatto “L’Inter ha tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi (Valencia ndr) con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, noi renderemo ufficiale il riscatto a breve”. Parole e musica di Marcelino, allenatore del ...

Torino - Cairo : 'Calciomercato? Interventi mirati...' : Torino - ' Dobbiamo fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli Interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l'anno prossimo '. Il presidente Urbano Cairo delinea ...

Calciomercato Inter - Ausilio è pronto a scatenarsi : i nomi sul taccuino e le richieste di Spalletti : Inter alle prese con un Calciomercato che potrebbe essere molto Interessante in chiave rafforzamento della rosa, sempre senza spese folli come previsto dal Fair play finanziario L’Inter ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la tanto agognata Champions League è arrivata all’ultima giornata con l’exploit in casa della Lazio. Adesso serve costruire una rosa all’altezza, magari più profonda rispetto a quella di ...

Calciomercato Inter - è fatta per Verdi : l’attacco nerazzurro è già al completo : Calciomercato Inter – Grande entusiasmo in casa Inter dopo la qualificazione in Champions League, blitz sul campo della Lazio e quarto posto conquistato. Adesso la dirigenza nerazzurra sta programmando la prossima stagione, già messi a segno alcuni importanti colpi mentre altri sono in definizione. Già nerazzurri i difensori De Vrij ed Asamoh che faranno parte dell’11 titolare, si stanno valutando i riscatti di Cancelo e Rafinha con ...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...