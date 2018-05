Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino | primi contatti con l’agente | ecco la

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Calciomercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Emre Can - entro 10 giorni si chiude. Darmian interessa - Pogba fantamercato' : La Juventus si tuffa sul mercato in vista della prossima stagione, a parlare delle strategie del club bianconero è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha ...

Calciomercato Inter - incontro con l’agente di Barella : si prova a chiudere : Calciomercato Inter – Inter attivissimo sul mercato, il club nerazzurro dopo la qualificazione in Champions League pensa già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Chiusi già due colpi, si tratta di Asamoah e De Vrij, ad un passo anche l’attaccante Verdi del Bologna mentre si complica il riscatto di Cancelo. Le attenzioni dell’Inter adesso rivolte al centrocampo, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Inter - ritorno di fiamma per Marlos : Dopo aver risolto alcune situazioni Interne delicate, l'Inter si butterà alla ricerca di un esterno destro. Al momento l'indiziato è Marlos.Sono giorni di profondo cambiamento in casa Inter. La qualificazione alla prossima Champions League ha aperto un nuovo mondo e bisognerà farsi trovare pronti per affrontarlo. Luciano Spalletti annuncerà oggi il suo rinnovo contrattuale, Mauro Icardi dovrà discutere del suo contratto con la dirigenza e ...

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara sul futuro di Icardi : 'Rimane' : Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo: la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza". Adesso, poche ore dopo, il dietrofront: "Icardi ...

Calciomercato Inter - parla il dg del Valencia : 'Nessuno sconto per Cancelo - 35 milioni entro il 31 maggio' : Inizio di stagione condizionato da un infortunio e da un rendimento abbastanza altalenante, poi Joao Cancelo si è preso l'Inter diventando a tutti gli effetti uno dei titolarissimi di Luciano ...

Calciomercato Inter - intoppo Cancelo : parla il ds del Valencia : Inter, si complica il riscatto di Cancelo dal Valencia, quest’oggi è Intervenuto a gamba tesa il ds del club spagnolo Alemany L’Inter vorrebbe riconfermare buona parte della rosa che ha raggiunto la Champions League in questa stagione, compreso Joao Cancelo, terzino destro che dopo un inizio difficile ha fatto molto bene in nerazzurro. In merito al riscatto del calciatore portoghese dal Valencia però, c’è un discreto intoppo ...

Calciomercato Inter – Wanda Nara avverte i nerazzurri : “Icardi? Rinnovo o addio - 3 top club pronti a pagare la clausola” : Le dichiarazioni di Wanda Nara infiammano il Calciomercato dell’Inter: senza il Rinnovo Icardi potrebbe partire, 3 top club pronti a pagare la clausola Concluso il campionato è già tempo di pensare alle trattive di mercato. Il Calciomercato dell’Inter sarà particolarmente attivo nella sessione estiva, visto che il club nerazzurro dovrà puntellare la rosa in vista della prossima Champions League. Non solo acquisti però, caldissimo ...

Calciomercato Inter - sondaggio del Borussia Dortmund per Dalbert : Come riporta 'Sky Sport', l'assist arriva dal Borussia Dortmund e c'è anche una spiegazione molto semplice: il nuovo allenatore del club giallonero è Lucien Favre, colui che ha fatto esplodere ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...