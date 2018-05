Calciomercato Benevento | prende quota Bucchi per la panchina

Calciomercato Benevento - via al casting : incontrato Grassadonia : Benevento - La scelta dell'allenatore è prioritaria rispetto ad ogni altra decisione. Il Benevento non si nasconde, sa benissimo che ogni movimento di mercato dovrà avere l'avallo del nuovo tecnico ...

Calciomercato Benevento : De Zerbi annuncerà il suo futuro a breve - : In un mondo in cui nessuno dice la verità non è facile credere qualcuno che dice il vero. Quando dico che non metto in competizione Benevento con altro è la verità. Alcune squadre volevano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Benevento : Calciomercato TORINO – La sessione di Calciomercato è ancora lontana ma alcuni club sono intenzionati ad anticipare i tempi, in particolar Torino e Benevento che ormai hanno pochissimi obiettivi in campionato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb le due società sono al lavoro per portare a termine una maxi operazione, in particolar modo il club granata ha messo nel mirino Guilherme, protagonista di una buona stagione ed il talento ...