Calcio | gli sponsor quanto pagano i club?

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Europa League - preallertata la Fiorentina : tutti i dettagli ed i risvolti di Calciomercato : Fiorentina preallertata in merito alla qualificazione in Europa League che potrebbe arrivare in caso di esclusione del Milan dalle coppe europee La Fiorentina spera ancora nell’Europa League. “Tifare” per le disgrazie altrui non è certo nel costume della società toscana, che però potrebbe improvvisamente essere scaraventata nel novero delle squadre che parteciperanno ai preliminari, a causa dei ben noti problemi legati al fair ...

Calciomercato Juventus/ Nessun consiglio - nessuna rifondazione : pochi acquisti - ma fatti bene : TIO PEPE analizza l'inizio del Calciomercato per la Juventus, che dovrà implementare la sua rosa ma senza necessariamente il bisogno di una rivoluzione profonda tra i suoi effettivi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:40:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Foggia - gli ultimi aggiornamenti sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Dopo un inizio di campionato difficile in Serie B il Foggia ha cambiato passo, il mercato di gennaio ha portato a conquistare diversi risultati positivi e risalire in classifica fino ad arrivare ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Adesso si sta programmando la prossima stagione, l’intenzione è quella di confermare i migliori e mettere a segno 2-3 colpi per tentare il salto di categoria. Si delinea anche la ...

Calciomercato Cagliari - capitolo rinnovi : da Sau fino a Ciganini : Cagliari - E' ricca di appuntamenti l'agenda del direttore sportivo Carli che, a differenza dei giocatori, non riuscirà ad andare subito in vacanza perché lui dovrà fare i conti soprattutto con i ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Niccolò Pirlo - chi è?/ Il figlio di Andrea : ha un futuro nel Calcio da professionista? : Niccolò Pirlo, chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:10:00 GMT)

La Notte del Maestro - Pirlo lascia il Calcio : Vieri show negli spogliatoi : Il gol di Vieri ne "La Notte del Maestro" Guarda tutti i video lasciati i due, Vieri si è concentrato su un altro campione del Mondo, Pippo Inzaghi, affamato di gol come un tempo e non disposto a ...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Addio al Calcio Andrea Pirlo - lo show di Bobo Vieri negli spogliatoi : scherza con Cassano - Gattuso e gli altri : Il Maestro scende dalla cattedra. E a salutarlo, com’è giusto che sia, alcuni dei maggiori interpreti dello sport che lo ha visto indiscusso protagonista. San Siro si è acceso per la ‘Notte del Maestro‘, la partita di Addio di Andrea Pirlo. Sugli spalti hanno risposto all’appello del numero 21 in 45mila, in campo tante stelle di ieri e oggi, colleghi che hanno condiviso alcune delle tappe della sua strepitosa carriera, divisa ...

I migliori siti streaming Calcio : Il calcio è il nostro sport nazionale e moltissime persone ad ogni partita si fiondano su Google cercando la parole chiave “streaming calcio”, “streaming partite” e affini. In questo articolo parleremo proprio dei migliori siti per vedere il calcio in streaming attualmente disponibili in rete. Il numero di portali per vedere le partite in streaming […] I migliori siti streaming calcio

Mondiali Calcio Russia 2018 : gli 8 gironi e le favorite per il passaggio agli ottavi di finale : L’evento più atteso dagli amanti del calcio si appresta ad avere inizio. I Mondiali 2018 in Russia prenderanno il via giovedì 14 giugno e vedranno la partecipazione delle 32 migliori Nazionali del globo, pronte a darsi battaglia per alzare al cielo la coppa. La Germania proverà a difendere il titolo conquistato 4 anni fa in Brasile, ma la pattuglia degli avversari è agguerrita più che mai e tra i favoriti rientrano anche la Spagna, la ...