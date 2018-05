Calcio femminile alla Figc | la Lnd presenta ricorso

Calcio femminile - Sara Gama : “Il Brescia ci ha dato filo da torcere. Mi auguro che il modello della Juventus venga seguito” : Il campionato italiano di Calcio femminile è andato in archivio e la Juventus si è potuta fregiare del primo Scudetto della propria storia alla prima apparizione nella massima serie. Un risultato storico che inorgoglisce le ragazze di Rita Guarino, capaci di piegare ai calci di rigore il Brescia (5-4) e portarsi a casa un titolo tricolore molto importante sotto ogni profilo. Juve che, infatti, si conferma leader del “Pallone” in ...

Inter e Milan nel Calcio femminile - ma la Juve ha già saccheggiato il mercato : Ricco di marchi della Serie A maschile, ma povero di contenuti tecnici nazionali, a dispetto di un'Italia che, dopo più di vent'anni, si sta per qualificare al prossimo campionato del mondo , partita ...

Ragazzi con disabilità cognitiva e Calcio femminile : la grande sfida della SSD Minerva Milano : ... ne è un esempio così come il premio "Costruiamo il Futuro" o il premio "Fratelli di Sport", istituito dal CONI e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Un passo avanti ancor più ...

Brescia-Fiorentina - Finale Coppa Italia 2018 Calcio femminile : come seguirla in tv? Il programma completo : Pronostici rispettati e saranno Fiorentina e Brescia a giocarsi la Finale di Coppa Italia 2017-2018 del calcio femminile. L’incontro si disputerà sabato 26 maggio alle ore 15.30 sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). In caso di parità al termine dei 90′ si giocheranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La Fiorentina, una settimana fa, aveva superato 3-1 il ...

Sport : grande successo per il primo 'Galà di Calcio femminile' in Campania VIDEO : ... Antonio Sarnelli e Salvatore Erricchiello, il presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, il sindaco di Villaricca Rosaria Punzo, il vicesindaco Francesco Mastrantuono, l'assessore allo Sport ...

Wolfsburg-Lione - Finale Champions League Calcio femminile 2018 : data - programma - orario e come vederla in tv : Il 24 maggio alle ore 18.00 italiane (ore 19.00 locali) Wolfsburg e Lione si affronteranno per disputare la Finale di Champions League di calcio femminile a Kiev. Le campionesse in carica del Lione hanno eliminato il Manchester City in semiFinale e inseguono il quinto titolo, mentre il Wolfsburg, due volte campione d’Europa. torna in Finale dopo aver superato il Chelsea. Quella a Kiev sarà la terza Finale fra le due squadre in sei anni e ...

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calcio femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto, sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calciatrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

LIVE Juventus-Brescia - Spareggio Calcio femminile in DIRETTA : si assegna lo scudetto - in palio il trono della Serie A : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Spareggio tra Juventus-Brescia, del campionato di Serie A di calcio femminile, che assegnerà lo scudetto 2018. -- Al “Silvio Piola” di Novara una partita secca, da “all-in“, nella quale le bianconere e le Leonesse cercheranno di esprimere il loro 100%. La Vecchia Signora, reduce da un periodo complicato caratterizzato dalla sconfitta interna contro le biancoblu in campionato ed in Coppa Italia, è ...

MILENA BERTOLINI/ Pronta a guidare la nazionale di Calcio femminile ai mondiali (Che tempo che fa) : MILENA BERTOLINI è pronto a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali. Sarà importante vincere la sfida con il Portogallo. Oggi l'ex calciatrice è ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:42:00 GMT)

Calcio femminile : Pink Bari-Ravenna Woman 3-2 - le pugliesi si aggiudicano lo spareggio salvezza. Le romagnole retrocesse in B : Potremmo definirlo il fine settimana degli spareggi, quello che ci apprestiamo a vivere in questo weekend, per il Calcio femminile nostrano. Domani sera andrà in scena al “Silvio Piola” di Novara la super sfida tra Brescia e Juventus, che assegnerà lo Scudetto, ma quest’oggi allo “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe) Ravenna Woman e Pink Bari si sono giocate il pass per i play-out ed evitare la retrocessione in Serie B. Un ...

Juventus-Brescia - lo spareggio scudetto che porta il Calcio femminile nel futuro. “Ma non bastano i soldi - servono regole” : C’è un’altra Juventus a cui la matematica non ha assegnato lo scudetto. È la Juventus women, la squadra femminile di proprietà della famiglia Agnelli, che, nata poco meno di un anno fa, si giocherà la vittoria del campionato di Serie A alla sua prima partecipazione. Lo farà con uno spareggio, dall’esito nient’affatto scontato, contro il Brescia calcio, società tra le più titolate in Italia a livello femminile: la sua storia è lunga 23 anni e ...

Juventus-Brescia - Spareggio Serie A Calcio femminile : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 20 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di calcio femminile. Sarà lo Spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Il match si terrà a Novara, alle ore 20.30. Tuttavia, è giusto, per ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto. Sfida equilibrata ed appassionante a Novara : Tra le polemiche ed i tanti cambiamenti di orario, sta per arrivare il giorno del match che assegnerà il titolo tricolore, quello che varrà lo Scudetto del campionato di Serie A di Calcio femminile. A Sfidarsi ci saranno le due dominatrici della stagione Juventus e Brescia ed al “Silvio Piola” di Novara, domenica 20 maggio alle ore 20.45, sarà grande spettacolo. Una partita secca, da “all-in“, nella quale le bianconere e ...