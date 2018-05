Cala del Gesso | ecco la spiaggia più bella della Toscana GALLERY

?Tumore al seno : è Calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Conte premier : la maggioranza c'è - ma su Lega e 5 stelle Cala l'ira del Quirinale : Il governo di Giuseppe Conte avrebbe i numeri per una "tranquilla" fiducia in Parlamento. Questo l'esito delle consultazioni che il premier incaricato sta conducendo a Montecitorio. Il...

Milano - caduti pezzi d'intonaco all'ingresso del teatro alla SCala - : Nessun passante è rimasto coinvolto. L'area è stata transennata. Verifiche dei tecnici del teatro alla Scala e dei vigili del fuoco

Reggio Calabria : tutto pronto per il terzo ed ultimo modulo del progetto NTT [FOTO] : I suoi spettacoli, unici nel suo genere, registrano sempre una grande affluenza di pubblico nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Ha un vastissimo repertorio in continua evoluzione, difficile da ...

Scherma - Coppa del Mondo : Cala il sipario sulla spada con il Grand Prix di Cali : La Coppa del Mondo di spada chiude la sua stagione in Colombia a Santiago De Cali. Ultimo Grand Prix dell’anno e che va a sostituire quello della capitale Bogotà. Ricordi felici per i colori azzurri sulle pedane colombiane visto che lo scorso anno erano saliti sul podio Marco Fichera, Edoaordo Munzone ed Alberta Santuccio. Assenza importante in casa Italia in vista di questo fine settimana. Mancherà, infatti, Mara Navarria, secondo nella ...

Crozza e le coperture del contratto Lega-M5s : “È come sCalare Unicredit coi buoni pasti della Carrefour” : Maurizio Crozza, nella copertina della puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, si è concentrato sulla discrepanza tra i conti riportati nel contratto di governo da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e quelli evidenziati dall’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici: “come è possibile che ci sia questa mostruosa discrepanza? Mancherebbero solo 107 miliardi per fare tutto…se Cottarelli avesse ...

Realmonte - l'appello del consigliere Sciarrone : 'Riaprite la SCala dei Turchi' : Riaprite la Scala dei Turchi al pubblico - ha scritto su Facebook - se continua a rimanere chiusa l economia del posto subir altri danni, soprattutto durante la stagione estiva . La scogliera di ...

Milano : Filarmonica della SCala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della SCala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

L'Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria a Crotone e Lamezia : ... Diplomi di Pianoforte, Composizione, Clavicembalo, Jazz, Maestro Sostituto, Strumentazione per Banda, II Livello in Musica Scienza e Tecnologia del Suono, II Livello abilitante in Pianoforte, . È ...

Reggio Calabria ''capitale'' del volley per una notte : la Nazionale dà spettacolo al PalaCalafiore - in ricordo dei fasti d'un tempo [FOTO e ... : Per la 'mera' cronaca, l'Italia ha perso al 5° e decisivo set per 15-17 contro gli australiani, ma in serate come queste il risultato passa paradossalmente in secondo piano Guarda anche i video di ...

Mario Oliverio sulla situazione della sanità in Calabria : ... mentre la programmazione commissariale condivisa dallo stesso Governo , Ministeri Salute ed Economia, prevede un equilibrio di bilancio entro l'anno corrente. Obiettivo non piu' reealizzabile, come ...

Contratto di Governo - Minasi : 'Bossio e Magorno finalmente si ricordano del sud e della Calabria' : ... e credo che il Meridione sia ricco di tali caratteristiche; ci si sofferma sulla revisione e sull'inasprimento delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali, di cui la nostra cronaca, purtroppo,...

La Regione Calabria celebra il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : ... confronto tra esperienze', a partire dalle ore 12:00, si alterneranno Maria Teresa Nardo; Professore Associato di Economia Aziendale e docente di Programmazione e Misurazione delle Performance nelle ...