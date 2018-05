Blastingnews

: Cacciari stronca Salvini e Di Maio: ‘Dilettanti, spettacolo demenziale’ - domcamodeca : Cacciari stronca Salvini e Di Maio: ‘Dilettanti, spettacolo demenziale’ -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Secondo il professor Massimo, intervistato questa mattina, 23 maggio, dal quotidiano La Stampa, quello messo in scena dalle forze politiche in questi ultimi due mesi e mezzo, cioè dalle elezioni politiche del 4 marzo, sarebbe uno “demenziale”. L’ex sindaco di Venezia, da sempre schierato politicamente a sinistra, se la prende soprattutto con i due leader di M5S e Lega, Luigi Die MatteoVIDEO, accusati apertamente di essere dei “dilettanti”. Ma vediamo nello specifico cosa ha dichiarato: Conte premier la ‘cosa più comica’ Il governo giallo-verde tra M5S e Lega è in dirittura di arrivo, praticamente è cosa fatta, nonostante le enormi pressioni negative esercitate dall’establishment internazionale e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il professor Massimonon vuole proprio accettare la vittoria ...