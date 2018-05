Bufera sul football Usa - Trump vuole punire gli atleti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 3 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Amazon - Bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : "A rischio i diritti civili" : Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi disorveglianza. "Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati", è l'accusa

"Dirò a Parigi che la Tav è superata" Nuova Bufera sulle parole di Di Maio : "Per una questione di cortesia andremo a dire alla Francia che la Tav è superata". Ieri sera, nel corso dell'assemblea dei parlamentari grillini, Luigi Di Maio è tornato ad aprire le ostilità nei confronti dell'Alta velocità. "Occorre seguire la strada scritta nel contratto - ha detto ai suoi - ma è chiaro che il nostro ministro delle Infrastrutture dovrà andare a dire alla Francia che l'Alta velocità è superata". Una posizione belligerante che ...

Prosciutto al pugnale e gelato littorio : è Bufera sul menu fascista della serata letteraria : MILANO Il programma della serata prevede: presentazione del libro 'Ravenna fascista. 1920-1925, la conquista del potere', di Alessandro Luparini. Segue dibattito e si conclude in bellezza con una cena.

Bufera sulla vicesindaca col grembiule di Mussolini : È polemica nel foggiano per la foto, rimbalzata su Facebook, della vicesindaca di San Giovanni Rotondo, Nunzia Canistro, mentre ai fornelli in cucina indossa un grembiule con l'immagine di Benito ...

San Giovanni Rotondo - la vicesindaca ai fornelli con il grembiule di Mussolini : Bufera sulla foto di Fb : È polemica nel foggiano per la foto, rimbalzata su Fb, della vicesindaca di San Giovanni Rotondo, Nunzia Canistro, mentre ai fornelli in cucina indossa un grembiule con l'immagine di Mussolini. L'Anpi ...

Gerry Scotti sbarca su Facebook e viene insultato/ “Ti stai autodistruggendo - fallimento vicino” Bufera social : Gerry Scotti sbarca su Facebook e viene subito insultato: "ti stai autodistruggendo, il tuo fallimento è appena cominciato". Le assurdità della rete e la trappola dei social(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:46:00 GMT)

Bufera sul Grande Fratello 2018 : dopo l’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’Agcom : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...

Bufera sul grillino in taxi : solo lui ha chiesto l'87% dei rimborsi spese M5S : Si abbtte una nuova Bufera su Paolo Ferrar a, capogruppo 5Stelle in Campidoglio. Il consigliere comunale grillino, infatti, secondo quanto scrive l'Agenzia Dire, sarebbe finito nel mirino dei colleghi ...