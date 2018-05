Bruxelles richiama Lega e M5s | no a una Mps pubblica

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) L'Ue ha 'to all'ordine' la maggioranza-Cinque Stelle. Il tema non sono i conti pubblici, ma Montepaschi. La commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha ricordato che lo Stato Italiano deve "uscirne una volta che la situazione ritorna in acque tranquille" con la banca che "torna a camminare di nuovo sulle sue gambe". Il messaggio è: nessuna Mps, il piano di ristrutturazione che ha permesso di salvarla va rispettato fino in fondo.e Cinque Stelle non la pensano così. Nel contratto di governo c'è scritto che "lo Stato azionista deve provvedere alla ridefinizione della mission" della banca. Nei giorni scorsi, il responsabile economico del Carroccio, Claudio Borghi, ha detto di auspicare una Mps al 100%, con un nuovo amministratore deto, che non sia quotata in Borsa e che non abbia l'assillo del profitto, ma che, anzi, ...