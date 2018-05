Borsa | Milano stretta tra dazi auto e incognita Tesoro | chiude a -0 | 7% | RCO

Borsa Milano chiude in calo su incertezze politiche - allargamento... : Dopo l'incarico conferito ieri dal capo dello Stato aGiuseppe Conte, che lo ha accettato con riserva, le incertezzesul nuovo esecutivo si concentrano sulla nomina al ministerochiave dell'Economia, ...

Borsa - Milano torna piatta. Spread a 186 : ANSA, - Milano, 24 MAG - Piazza Affari si appiattisce e lo Spread btp-bund ritorna sui livelli di ieri, dopo essere sceso di oltre 10 punti base nel corso della mattinata. I toni concilianti usati ...

Borsa : Milano accelera - spread giù. Analisti rassicurati da Conte : Il focus degli Analisti si sposta ora sulla composizione del Governo e in particolare sulla casella del ministro dell'Economia, che saranno "cruciali - argomenta ancora Credit Suisse - per capire l'...

Borsa - Milano ancora giù in attesa Governo : L'incertezza politica costa alla Borsa di Milano un'altra seduta in forte calo, con il Ftse Mib che perde l'1,3% e va sotto i 23mila punti. Investitori e osservatori internazionali sono in attesa di capire quale ...

Borsa di Milano - crollo in attesa del nuovo premier. Spread alle stelle : Gli investitori sono in attesa dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque stelle hanno indicato Giuseppe Conte. Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo ...