davidemaggio

: #BOOM! Marcuzzi scalza Belen dai Mondiali su Canale 5. La Rodriguez retrocessa su Italia1 - davidemaggio : #BOOM! Marcuzzi scalza Belen dai Mondiali su Canale 5. La Rodriguez retrocessa su Italia1 - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 20 maggio: Marcuzzi e Mancini al top da Fazio. Lazio-Inter ferma le Iene. Giro boom #auditel… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 20 maggio: Marcuzzi e Mancini al top da Fazio. Lazio-Inter ferma le Iene. Giro boom #auditel… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) AlessiaCartellino giallo per. A sorpresa l’argentina non sarà più il volto femminile del post partita Mondiale di5. I piani di Mediaset sono cambiati e la scelta è ricaduta su un nome di primo piano dell’azienda di Cologno. Sarà Alessiaad intrattenere gli spettatori nelle nottidell’ammiraglia.però non rimarrà a mani vuote. Lasi occuperà sempre di Russia 2018 ma nella meno prestigiosa(qui il programma delle partite) che sarà la “rete mondiale” per la prima parte della manifestazione. Alessia, dopo le fatiche isolane, avrà modo di tornare a cimentarsi nuovamente con uno show dalle atmosfere decisamente più allegre. La bionda capitolina ha peraltro condotto diverse edizioni di Mai Dire Gol ed è stata per lungo tempo compagna di un calciatore, Simone Inzaghi, attuale ...