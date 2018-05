Bologna - Donadoni verso l'esonero : pronto Pippo Inzaghi : Tira aria d'esonero per Roberto Donadoni. Non è ufficiale, ma nella serata di ieri, prima della cena di fine anno, l'allenatore del Bologna ha incontrato il proprietario Joey Saputo e le parti hanno ...

Panchina Bologna - scelto il sostituto di Donadoni ma serve tempo : ecco perchè : Panchina Bologna – Si è conclusa una stagione altalenante in casa Bologna, l’obiettivo comunque è stato raggiunto ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio la stagione. Addio deciso con il tecnico Donadoni, i motivi? Una stagione non entusiasmante ed il rapporto con una parte della tifoseria incrinato, diversi battibecco che hanno portato grande tensione. Già scelto l’allenatore per la prossima stagione, si ...

Panchina Bologna - separazione con Donadoni : ecco i nomi per il sostituto : Panchina Bologna – Ormai non ci sono più dubbi, il tecnico Donadoni non sarà più l’allenatore del Bologna, decisione presa di comune accordo, in particolar modo la decisione è arrivata dopo l’ultima deludente stagione nonostante l’obiettivo raggiunto e per il rapporto con i tifosi ormai incrinato. Adesso la dirigenza sta valutando diversi nomi per l’eventuale sostituto, sembrano tra al momento i profili in corso, ...

Bologna - Donadoni : "Raggiunti gli obiettivi del club. Futuro? Deciderà la società" : La conferenza stampa del tecnico rossoblù alla vigilia di Udinese-Bologna: "Saputo farà le sue valutazioni"

Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna / Video : "Fai schifo sia come allenatore che come uomo" : Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna, Video: "Fai schifo sia come uomo che come allenatore". Lite a margine di un allenamento con il tecnico che risponde a bordocampo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:02:00 GMT)