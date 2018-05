Bologna-Donadoni | sarà addio

Panchina Bologna - separazione con Donadoni : ecco i nomi per il sostituto : Panchina Bologna – Ormai non ci sono più dubbi, il tecnico Donadoni non sarà più l’allenatore del Bologna, decisione presa di comune accordo, in particolar modo la decisione è arrivata dopo l’ultima deludente stagione nonostante l’obiettivo raggiunto e per il rapporto con i tifosi ormai incrinato. Adesso la dirigenza sta valutando diversi nomi per l’eventuale sostituto, sembrano tra al momento i profili in corso, ...

Mercato : Bologna - Donadoni ai saluti : ora in corsa Pippo Inzaghi e Stroppa : Ormai è deciso. Roberto Donadoni non sarà più l'allenatore del Bologna. Il cambio di rotta c'è stato oggi pomeriggio dopo un incontro tra il presidente Joey Saputo e il tecnico. E in casa rossoblù già ...

Bologna - Donadoni : "Raggiunti gli obiettivi del club. Futuro? Deciderà la società" : La conferenza stampa del tecnico rossoblù alla vigilia di Udinese-Bologna: "Saputo farà le sue valutazioni"

Serie A Bologna - confronto sul futuro di Donadoni : Bologna - A Casteldebole, centro tecnico del Bologna Calcio, si lavora a porte chiuse per ritrovare la tranquillità dopo giornate calde. Domenica, in seguito alla sconfitta con il Chievo , era ...

Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna / Video : "Fai schifo sia come allenatore che come uomo" : Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna, Video: "Fai schifo sia come uomo che come allenatore". Lite a margine di un allenamento con il tecnico che risponde a bordocampo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:02:00 GMT)

La lite tra Donadoni e il tifoso del Bologna : “Fai schifo come allenatore e come uomo”. Il mister : “Sei falso” : Durante l’allenamento a Casteldebole, alcuni tifosi del Bologna, fuori dal campo di gioco, hanno attirato l’attenzione dell’allenatore Roberto Donadoni. “Pensavamo che facessi schifo come allenatore, invece come uomo sei pure peggio” ha detto uno dei supporter. “Tu sei un falso, mi hai insultato e io non ho reagito” è stata la difesa di Donadoni, accusato di aver fatto il gesto dell’ombrello dopo ...

Bologna : ironia Donadoni su Pairetto : ANSA, - Bologna 13 MAG - L'arbitro Pairetto torna a far parlare di sé e il suo operato in Bologna-Chievo divide. Donadoni riserva al fischietto una battuta al veleno: "Ha grandi tradizioni con il ...

Bologna - Donadoni è una furia : “dovevamo essere più cattivi” : Brutta sconfitta per il Bologna nella gara di campionato contro il Chievo, momento di forma veramente negativo. Deluso il tecnico Donadoni, ecco le parole del tecnico: “Dispiace molto non aver chiuso con una vittoria: volevamo fare risultato. Siamo stati bravi ma non bravissimi nel 1° tempo dato che dovevamo essere più concreti e cinici nel trovare il 2° goal. Il secondo tempo lo abbiamo giocato con confusione e poco raziocinio ma abbiamo ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Noi poco reattivi nella ripresa» : Bologna - "Sono molto dispiaciuto, come del resto tutti i ragazzi. Eravamo partiti bene e avremmo dovuto chiuderla nel primo tempo. Poi, nella ripresa siamo stati poco pronti e reattivi nelle ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Sarà partita vera con il Chievo» : Bologna - " Noi vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi: in questo senso la squadra ha recepito e ha lavorato bene in settimana " . Il tecnico del Bologna , Roberto Donadoni , presenta così la ...