Bitcoin | Usa lanciano indagine su manipolazione prezzi

Banca tedesca usa Bitcoin per trasferire denaro in tutto il mondo : ... il principale riferimento per i bonifici interBancari, per "spostare" denaro in tutto il mondo rapidamente e a basso costo. "I trasferimenti di denaro tradizionali sono relativamente costosi a causa ...

Bitcoin perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : Si avvicina il 17 aprile, quando gli americani presentano la dichiarazione dei redditi. Perciò si disfano di Bitcoin e criptovalute, oggetto di tassazione

Bitcoin perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : (Immagine: pixabay) C’è una data che potrebbe rappresentare un nuovo, importante capitolo della saga Bitcoin. È il 17 aprile, quando negli Stati Uniti cade quello che viene chiamato il Tax Day. Ossia il giorno entro cui i contribuenti americani devono consegnare la propria dichiarazione dei redditi. In queste ore Bitcoin continua a essere oggetto di vendite. Nell’ultimo mese ha ceduto oltre il 27% del proprio valore. E da inizio anno ...