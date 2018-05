Bimbo di 11 anni si perde nel bosco durante una gita | ricerche in corso

Bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni : Ha trovato una pistola in casa e l'ha scambiata per un giocattolo. Un bambino di quattro anni ha sparato al fratellino di due anni, uccidendolo. La tragedia è avvenuta mercoledì nella Contea di Louisa, in Virginia...

Usa - Bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni : Usa, bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni Usa, bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni Continua a leggere L'articolo Usa, bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni proviene da NewsGo.

Napoli choc - sequestrato coltello a Bimbo di 10 anni in una scuola : La Polizia ha sequestrato un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino, che frequenta la quinta classe, lo...

Napoli choc - sequestrato coltello a Bimbo di 10 anni in una scuola : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di coltello. ...

Usa - Bimbo di 4 anni trova una pistola e giocando spara e uccide il fratellino di 2 anni : Usa, bimbo di 4 anni trova una pistola e giocando spara e uccide il fratellino di 2 anni Il drammatico incidente è avvenuto martedì mattina nella Contea di Louisa, in Virginia. La giovane vittima si chiamava Tyler “Ty” Aponte. È stato colpito al petto dal fratellino che ha trovato una pistola in casa.Continua a leggere […] L'articolo Usa, bimbo di 4 anni trova una pistola e giocando spara e uccide il fratellino di 2 anni proviene da NewsGo.

Usa - Bimbo di 4 anni trova una pistola e giocando spara e uccide il fratellino di 2 anni : Il drammatico incidente è avvenuto martedì mattina nella Contea di Louisa, in Virginia. La giovane vittima si chiamava Tyler “Ty” Aponte. È stato colpito al petto dal fratellino che ha trovato una pistola in casa.Continua a leggere

Dopo Naomi un altro caso - operato al cervello Bimbo viene mandato a casa e muore a 13 anni : Il caso di Naomi Musenga, la 22enne morta Dopo esser stata ignorata e derisa al telefono dal pronto soccorso, ha imbarazzato la Francia intera. Oggi sui quotidiani transalpini emerge un'altra...

L'area giochi dell'Ikea negata a un Bimbo autistico. I genitori chiedono i danni : A un bambino autistico di cinque anni è stata negata la possibilità di giocare in un'area giochi, perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. L'episodio, raccontato dalla Tribuna di Treviso, è avvenuto domenica scorsa all'Ikea di Padova. Per la famiglia del bimbo si è trattato di "discriminazione" ed è ora pronta a intraprendere le vie legali e a chiedere "i danni morali in sede ...

Area gioco Ikea negata a Bimbo autistico - genitori pronti a chiedere danni : La possibilità di giocare nell'Area giochi negata a un bambino autistico di cinque anni perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. A denunciare "la discriminazione subita", domenica ...

Ikea - ingresso all'area giochi negato al Bimbo autistico : i genitori chiedono i danni : La possibilità di giocare nell'area giochi negata a un bambino autistico di cinque anni perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. A denunciare 'la discriminazione subita', domenica ...

Area gioco Ikea negata a Bimbo autistico - genitori pronti chiedere danni : Roma, 22 mag. , AdnKronos, - La possibilità di giocare nell'Area giochi negata a un bambino autistico di cinque anni perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. A denunciare "la ...

Area gioco Ikea negata a Bimbo autistico - genitori pronti chiedere danni : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La possibilità di giocare nell’Area giochi negata a un bambino autistico di cinque anni perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. A denunciare “la discriminazione subita”, domenica scorsa all’Ikea di Padova, è il papà del piccolo pronto ora, insieme alla sua famiglia, a intraprendere le vie legali e a chiedere “i danni morali in sede civile”.L’accaduto, ...

Crotone - Bimbo di 4 anni lasciato solo in auto/ Genitori denunciati - necessario intervento della polizia : Crotone, bimbo di 4 anni lasciato solo in auto a dormire: i Genitori sono stati denunciati per abbandono di minore, il piccolo trasportato in ospedale sta bene.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:34:00 GMT)

Palermo : cane randagio ferisce Bimbo di 6 anni : A Roccamena (Palermo) un bimbo di 6 anni, mentre giocava, è stato aggredito e ferito a un braccio e al torace da un cane randagio. Il piccolo è stato salvato dall’intervento di alcuni passanti e dei parenti, ed è stato trasportato prima alla guardia medica e poi all’ospedale di Corleone. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L'articolo Palermo: cane randagio ferisce bimbo di 6 anni sembra essere il primo su Meteo Web.