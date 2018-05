Best Buy crolla a Wall Street dopo il bilancio

E se il vero Best Buy del 2018 fosse l’ASUS ZenFone 5? Secondo noi SI : ASUS ha annunciato ZenFone 5 anche in Italia ad un prezzo di 399 euro e cashback fino a 125 euro. Complice un possibile street price più basso potremmo vedere il best buy tra gli smartphone del 2018 venduto da Asus dominare ASUS ZenFone 5 sarà un best buy? Ci sono tutte le premesse Presentato al […]

Amazon in partnership con Best Buy per vendere Fire TV : Teleborsa, - Accordo commerciale tra Amazon e Best Buy. Il colosso dell'e-commerce cede al più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli USA i diritti per la vendita del sistema ...

Amazon in partnership con Best Buy per vendere "Fire TV" : Accordo commerciale tra Amazon e Best Buy . Il colosso dell'e-commerce cede al più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli USA i diritti per la vendita del sistema operativo ...

Honor 7A e 7C : riconoscimento facciale e tanto altro per i nuovi Best Buy entry level : Mentre si avvicina il 15 maggio, data dell’evento di lancio a Londra di un nuovo promettente device Honor, l’azienda annuncia quest’oggi 2 nuovi smartphone entry level che hanno tutte le carte in regola per diventare i nuovi best buy per le fasce di prezzo nelle quali si collocano, ovvero Honor 7A e Honor 7C. Honor 7A Il nuovo arrivato di casa Honor ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nel mercato dei ...