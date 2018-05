Berlusconi | È un governo pauperista | voteremo no alla fiducia

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Berlusconi : governo non avrà sostegno FI : 13.20 Questo governo "non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il M5S sia per i programmi già annunciati,gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani". Così il leader di FI, Berlusconi, in una nota. Il 'contratto' di governo tra M5S e Lega "è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia ...

Il centrodestra non esiste più : altro che "astensione benevola" - Berlusconi spara a zero sul governo : Non ci sarà nessuna "astensione benevola", come auspicato nel momento più delicato del crisi dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo giorni di tribolazioni, il Cavaliere ha preso la sua...

Governo - Berlusconi : «Giustizialista» Renzi d’accordo : «Ora sono loro la casa» : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il Governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Incognita Berlusconi sul governo Appoggio - astensione o sfiducia? Intanto Gianni Letta lavora... : Il governo Lega-M5s sta dunque per partire, suggellato dalla nomina di Giuseppe Conte. In tutto questo clima giulivo per il battesimo del nuovo esecutivo di cambiamento, una potente fata non invitata alla festa potrebbe portare scompiglio e gettare un incantesimo nefasto sul nascituro. Parliamo ovviamente di Silvio Berlusconi, l'alleato Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte è il Premier incaricato/ Orfini (PD) : "Estrema destra al Governo - colpa di Berlusconi" : Giuseppe Conte, il Premier incaricato del Governo Lega-M5s: ultime notizie, il primo discorso "sarò avvocato difensore del popolo italiano". Giò nella bufera per il curriculum 'taroccato'(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:16:00 GMT)

Governo Salvini-Di Maio - Francesco Verderami : l'errore fatale di Silvio Berlusconi : Dipinge uno scenario drammatico per il nostro sistema politico , Francesco Verderami sul Corriere della Sera . A innescarlo sarebbe il via libera che Silvio Berlusconi , circa una settimana fa, ha ...

Governo - liquidato il CentrodestraIl futuro è Lega-Cinque StelleLa doppia delusione di Berlusconi : Silvio Berlusconi ha due grandi delusioni in questi giorni, spiegano dal quartier generale di Arcore. E non si tratta di problemi aziendali o familiari, ma politici. "Non mi aspettavo che Mattarella e Matteo Salvini tenessero un atteggiamento del genere Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : a Salvini non ridarei il via libera per il governo con i 5 Stelle : Sa che è praticamente impossibile che accada, ma Silvio Berlusconi ancora spera - lo farà fino all'ultimo secondo utile - che il governo M5S-Lega non nasca. Si dice «rassegnato al peggio», certo, e ...

Governo giallo-verde - Berlusconi pronto al no : Non tira aria di incontri, né di riconciliazioni. Anzi, con chi lo ha sentito al telefono, Silvio Berlusconi non ha usato mezzi termini: 'Matteo ha perso la testa'. Il leader azzurro non riesce a ...