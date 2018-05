Ben Harper in Italia nel 2018 | unico concerto per The Innocent Criminals | biglietti in

optimaitalia

: BEN HARPER: dopo la data di Tarvisio (UD) in concerto con gli Innocent Criminals il 14 Agosto allo Sferisterio di M… - rockonitalia : BEN HARPER: dopo la data di Tarvisio (UD) in concerto con gli Innocent Criminals il 14 Agosto allo Sferisterio di M… - BestEventi : ?? Ben Harper & The Innocent Criminals finalmente in concerto in Italia ?? ?? Unica data: 14 Agosto Sferisterio… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ufficiale il ritorno di Beninnel, con unper Theda tenere allo Sferisterio di Macerata in piena estate. La data fissata è quella del 14 agosto, quella nella quale l'artista andrà a proporre The. Isono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita fisici dal 25 maggio alle ore 10. I tagliandi di ingresso saranno disponibili anche sulle piattaforme Ciaotickets ai prezzi che vi indichiamo qui di seguito e suddivisi per settore. La modalità di consegna deirimane quella duplice di tutti gli eventi distribuiti su piattaforma TicketOne. Ci sarà infatti la possibilità di scegliere la consegna con Corriere Espresso oppure quella con ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con una copia del proprio documento d'identità in corso di validità e la ...