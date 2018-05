Belen Rodriguez si è ritoccata le labbra? foto

Jeremias Rodriguez ci prova con Giulia De Lellis - la confessione del fratello di Belen : Jeremias Rodriguez ‘approfitta’ dell’addio tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante per provarci con la fashion blogger: ecco come stanno le cose “Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto”, così Jeremias Rodriguez parla del rapporto che si sta instaurando tra lui e Giulia De Lellis dopo che la fashion blogger è tornata single. Alla rivista ‘Nuovo‘ l’argentino confessa la sua ...

Alessia Marcuzzi - trionfo a Mediaset : soffia il posto a Belen Rodriguez - l'indiscrezione sui palinsesti : La rete punta su un programma che possa combinare sport ed intrattenimento. Inizialmente i nomi dei conduttori che circolavano con più insistenza erano quelli di Nicola Savino e Belen Rodriguez. Ora, ...

Belen Rodriguez - labbra rifatte? / Foto - il prima e dopo della showgirl argentina parla chiaro! : Belen Rodriguez, nuovo ritocchino alle labbra? La showgirl paparazzata all'uscita di un centro estetico dal settimanale Oggi che mostra il prima e dopo dell'argentina(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:01:00 GMT)

BOOM! Marcuzzi scalza Belen dai Mondiali su Canale 5. La Rodriguez retrocessa su Italia1 : Alessia Marcuzzi Cartellino giallo per Belen Rodriguez. A sorpresa l’argentina non sarà più il volto femminile del post partita Mondiale di Canale 5. I piani di Mediaset sono cambiati e la scelta è ricaduta su un nome di primo piano dell’azienda di Cologno. Sarà Alessia Marcuzzi ad intrattenere gli spettatori nelle notti Mondiali dell’ammiraglia. Belen però non rimarrà a mani vuote. La Rodriguez si occuperà sempre di Russia ...

Alessia Marcuzzi soffia il posto a Belen : la presentatrice nel programma che era già della Rodriguez : Alessia Marcuzzi estromette Belen Rodriguez dal suo primo programma tutto per sé? La bionda conduttrice soffia il posto all’argentina nella trasmissione sui Mondiali Belen Rodriguez avrebbe dovuto condurre un programma tutto dedicato ai Mondiali sulle reti Mediaset. Secondo il settimanale ‘Oggi’ però pare che non andrà così. La rivista infatti annuncia che l’argentina non sarà accanto a Nicola Savino per la trasmissione ...

Belen Rodriguez : si è rifatta le labbra? Le foto fuori dal centro estetico : Belen Rodriguez, altro ritocco alle labbra? Le foto della showgirl fuori da un centro estetico scattate dai paparazzi Belen Rodriguez ancora sotto il mirino dei paparazzi, ma questa volta non è colpa di Fabrizio Corona. Nell’ultimo numero di Oggi sono infatti state pubblicate delle foto della showgirl argentina che, stando a quanto sostenuto dal giornale, potrebbe […] L'articolo Belen Rodriguez: si è rifatta le labbra? Le foto fuori ...

Instagram - consumatori contro Belen - Cecilia Rodriguez e altre influencer : “Attività promozionale non indicata” : Quante volte vi sarà capitato di imbattervi sulle pubblicità dei marchi FITVIA, l’azienda di tè, tisane e barrette che spopola sui social, Instagram in special modo, grazie alle foto brandizzate degli influencer più “pop”? Sicuramente tante. Codici sconto, foto in luoghi assurdi e messaggi promozionali hanno tenuto banco finora. Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare. Già, perché il presidente dell’Unione Nazionale consumatori ha ...

Belen Rodriguez - la domanda imbarazzante al figlio : 'Come si chiama papà?' - lui fa calare il gelo : Momenti di grande imbarazzo tra Belen Rodriguez e suo figlio Santiago . In un video la showgirl appare con il bambino, figlio di Stefano De Martino , mentre sta disegnando e lo mette alla prova con un ...

Belen-Stefano-Santiago : siparietto social che emoziona. Fan impazziti : è successo tutto nelle Instagram Stories della Rodriguez : È quello che comunemente si definisce “siparietto”. I protagonisti? Belen e suo figlio Santiago che si divertono a parlare di papà stefano. La scenetta ha decisamente scaldato il cuore di molti, soprattutto a quelli che ancora sperano in un ritorno. Una cosa, però, è certa: adesso scorre di nuovo buon sangue tra la mamma e il papà di Santiago. Il figlio di Belen e Stefano è divenuto una grande star sui social e non solo. Il ...

Belen Rodriguez diverte il web : la battuta su Stefano De Martino : Belen Rodriguez e suo figlio Santiago divertono il web: le parole su Stefano De Martino Il figlio di Belen e Stefano è divenuto una grande star sui social e non solo. Il piccolo Santiago sta infatti riscuotendo sempre più successo. Grazie alle foto e ai video pubblicati dai suoi genitori, il dolce bambino è amatissimo […] L'articolo Belen Rodriguez diverte il web: la battuta su Stefano De Martino proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso/ La TV su Pomeriggio 5 lascia senza parole - ecco perché litigarono : Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso in TV durante Pomeriggio 5 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti senza parole, ecco perché hanno litigato.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:11:00 GMT)

Stefano De Martino rinuncia alle vacanze a causa di Belen Rodriguez? : Belen Rodriguez: Stefano De Martino dice addio alle vacanze? Stefano De Martino, dopo aver preso parte a una delle edizioni più discusse dell’Isola dei Famosi e ballato sul palcoscenico del serale di Amici di Maria De Filippi, sta già pensando a dove poter trascorrere le meritate vacanze estive. Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe intenzionato a dedicare ogni singolo giorno del ...

Belen Rodriguez - incidente hot : FOTO da censura che ha infiammato il web [FOTO] : 1/5 FOTO Chi ...

Belen Rodriguez - beccata dal paparazzo con il micro-vestito : tradita dal vento - si alza tutto : L'occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Belen Rodriguez in una assolata giornata di svago. La showgirl per l'occasione è uscita di casa con un vestitino molto molto corto, ...