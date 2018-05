Beautiful | news USA | Wyatt dirà la verità su BIll e Steffy?

Blastingnews

(Di giovedì 24 maggio 2018) Eccoci alle consuete anticipazioni della soap opera di Canale 5, la serie che racconta le avventure dei Forrester e che va in onda dal lunedì al sabato con una media di circa 2 milioni e 700 mila telespettatori. Oggi vogliamo dare uno sguardo a quello che sta accadendo negli USA e che promette di sconvolgere tantissimo gli equilibri faticosamente instaurati. Grandissimo protagonista saràSpencer, il figlio di, il quale si ritroverà ad essere depositario di un segreto scioccante. Infatti, il giovane è a conoscenza dellariguardo il rapporto tra il genitore eForrester e cioè che tra i due non è in atto una relazione.è finito nella trappola orchestrata dall'editore, disposto a tutto pur di conquistare sua nuora.blocca il matrimonio di Hope e Liam Le anticipazioni dei prossimi episodi dici dicono cheinizierà a realizzare di ...