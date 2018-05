Bce : rischi a allentare politica fiscale : 11.23 "Un contesto di crescita in peggioramento o un allentamento della posizione fiscale nei paesi ad alto debito potrebbero influenzare le prospettive fiscali e,per estensione, il sentimento di mercato nei confronti di alcuni emittenti sovrani dell'area dell'euro". Così la Bce nel Financial Stability Review sottolineando comunque che i Paesi dell'Eurozona sono diventati "più resilienti" grazie al miglioramento dell'economia, che sta ...

"L'Italia rischia di dover lasciare l'euro". Il capo dell'Ifo Fuest chiede alla Bce di verificare "se comprare bond italiani" : Nel contratto di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle è contenuto un forte rischio per gli italiani: il Paese potrebbe finire in una crisi del debito senza precedenti, che alla fine renderebbe di fatto inevitabile la sua uscita dall'euro. L' alla rme arriva da Clemens Fuest , presidente dell'istituto economico Ifo di Monaco, un osservatorio da sempre severo sul Sudeuropa, ritenuto punto di riferimento nel paese di Angela Merkel. Ed ...

Bce a Ue, piu' bilancio comune per condividere rischi 11 maggio 2018

Lo spread risale. Bce : 'Avanti col QE per il rischio dazi e la crescita che rallenta' : La Banca centrale europea, nel suo bollettino, sottolinea che all'Eurozona serve ancora una politica monetaria espansiva, anche per continuare a spingere l'inflazione verso l'obiettivo del 2% -

La Bce vede più minacce sulla crescita. "Condivisione dei rischi aiuterebbe l'Eurozona" : ... ricorda il documento secondo cui c'è stata una 'lieve moderazione' della crescita nell'Eurozona, che resta in linea 'con un'espansione dell'economia solida e generalizzata'. Secondo la Bce 'le ...

Bce : lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo(2) : (AdnKronos) – Gli indicatori delle indagini a livello mondiale rimangono in generale coerenti con un’espansione economica stabile. Tuttavia, sottolinea la Bce, gli annunci delle ultime settimane sull’imposizione di dazi costituiscono un rischi o per la crescita a livello mondiale. Gli indicatori del commercio internazionale hanno fornito segnali contrastanti, ma nel complesso mostrano un rallentamento all’inizio ...

Bce : lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – crescita economica in lieve moderazione dopo diversi trimestri caratterizzati da una crescita più vigorosa del previsto. A segnalarla sono le informazioni che si sono rese disponibili dopo la riunione del Consiglio direttivo di inizio marzo. Un andamento, comunque, in linea con un’espansione dell’economia dell’area dell’euro solida e generalizzata. E’ quanto sottolinea la Bce nel ...

Bce : rischio per economia globale da significativa escalation tensioni commerciali : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo. Il commercio e l'attivita' globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...