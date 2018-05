Battlefield V è ufficiale | in arrivo il 19 ottobre per PS4 | Xbox e pc

gqitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018)torna alle origini e riparte dalla seconda guerra mondiale conV, inil 19per PlayStation,e Windows 10. Dopo la parentesi dura e brutale di1, Dice riparte dallo stesso realismo e dalla stessa intensità di gioco per raccontare le sfumature più nascoste del conflitto che ha cambiato il volto dell’Europa nel secolo scorso. Nella campagna in giocatore singolo (sottolineata a gran voce dopo la scelta di Call of Duty: Black Ops 4 di farne a meno) affronteremo le “War Stories”, vivendo la guerra negli occhi di uomini e donne, protagonisti delle battaglie meno conosciute: basta con il “solito” sbarco in Normandia e spazio ai luoghi meno conosciuti e più remoti, provando a rendere il gameplay più versatile e aperto a tutti i terreni, dalle montagne norvegesi fino al deserto africano. Non mancheranno le novità: una su tutte ...