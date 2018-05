Battlefield V | disponibile il preordine per Xbox One

Battlefield 1 : per le prossime due settimane il DLC They Shall Not Pass sarà disponibile gratuitamente su Xbox One e PC : Ricordate quando DICE ha rilasciato la mappa Rupture di Battlefield 1 del DLC They Shall Not Pass e ha promesso di rilasciare altri contenuti in maggio? Ebbene, ora, viene annunciata un'offerta piuttosto allettante. They Shall Not Pass è infatti attualmente gratuito per le prossime due settimane su Xbox One e PC. Andando su Origin o Xbox Live potete aggiungerlo al vostro carrello e sarà vostro per sempre.Come riporta Gamingbolt, tenete presente ...