Basket – Semifinale Playoff | gara-1 alla Leonessa Brescia | Milano ko per 82-85 GALLERY

Risultati playoff Basket A2/ Bologna e Casale chiudono le serie : si affronteranno in semifinale! (gara-4) : Risultati playoff basket A2: vittorie esterne per Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, che chiudono le loro serie sul 3-1 e si qualificano alla semifinale dove si incroceranno(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:19:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

Risultati Playoff Basket A2/ Diretta live score - quarti gara-3 : Treviso in semifinale - Montegranaro vince : Risultati Playoff Basket A2: Diretta live score di gara-3 dei quarti di finale, che si giocano venerdì e sabato. Le squadre in trasferta sono avanti 2-0 e hannon dunque il primo match point(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:45:00 GMT)

Cska Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Cska Mosca Real Madrid, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di basket Eurolega. Scontro tra titani a Belgrado, difficile stabilire una Reale favorita(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Fenerbahçe Zalgiris/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Fenerbahçe Zalgiris, Streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Eurolega. A Belgrado i campioni sfidano i lituani, che mancavano da 19 anni alla Final Four(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:02:00 GMT)

Playoff Basket - Daye trascina la Reyer in semifinale. Franke firma il successo di Trento : I lagunari hanno chiuso la serie sul 3-1 sconfiggendo 99-72 la Vanoli Cremona. Trento va sul 2-1 dopo aver superato 88-80 la Sidigas Avellino

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano e Brescia volano in semifinale! Cantù e Varese si arrendono in gara3 : I Playoff 2018 della Serie A di Basket hanno emesso i primi verdetti: la EA/ Armani Milano e la Germani Basket Brescia, infatti, nella serata odierna hanno conquistato l’accesso alle semifinali chiudendo sul 3-0 le rispettive Serie contro Red October Cantù e Openjobmetis Varese. Il derby tra Olimpia Milano e Cantù si è chiuso dopo tre sole partite: l’EA7 Armani Milano, infatti, si è imposta anche in trasferta al PalaDesio con il ...

Lions Basket Bisceglie - obiettivo semifinale per la Di Pinto Panifici - Magazine Pragma : La sfida tra Di Pinto Panifici Bisceglie e Stella Azzurra Roma sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Lega Nazionale Pallacanestro a partire dalle ore 20:25. __________________________...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

Basket - playoff Nba : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Napoli pareggia i conti con Schio in semifinale : La Saces Mapei Givova Dike Napoli è ancora in corsa: in gara2 delle semifinali della Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, la formazione campana è riuscita ad imporsi con il punteggio di 75-66 sul Famila Wuber Schio, grande favorita per la conquista del titolo. Vittoria importantissima, inoltre, perché maturata proprio in casa di Schio, al Palaromare: dopo due quarti equilibratissimi, l’equilibrio si è spezzato nel terzo parziale, in cui ...