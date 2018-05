Baseball – La Nazionale di Gerali piega il ParmaClima per 2-0

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Gilbertoe laItaliana vincono l’amichevole contro ilPositiva la prima uscita nellaitaliana di Gilbertonella serie di amichevoli stagionali contro le squadre del massimo campionato, la selezione azzurra infatti ha sconfitto ilcon il punteggio di 2-0. Tutte e due le squadre hanno utilizzato quasi completamente il parco giocatori a disposizione (ilera rinforzato da alcuni elementi delle squadre limitrofe) con cambi di lanciatore ad ogni ripresa, è uscita fuori una gara molto equilibrata con poche occasioni per segnare, ed un conteggio delle valide che alla fine dice 6-5 per gli azzurri. Il primo punto è arrivato al quinto inning su singolo di Vaglio, mentre al nono gli azzurri hanno approfittato di una palla mancata con il corridore in terza base. “Da queste partite è difficile trarre conclusioni ...