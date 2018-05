Banche nel mirino per il governo Lega-M5s | smaltimento Npl a rischio | quali rischi si

ABI - Banche determinanti nel sociale e nella cultura : Teleborsa, - Le banche operanti in Italia hanno investito ben 516 milioni di euro nel sociale e nella cultura . Il dato, relativo al biennio 2014-2015, emerge da una ricerca del prof. Guido Guerzoni ...

ABI - Banche determinanti nel sociale e nella cultura : Le banche operanti in Italia hanno investito ben 516 milioni di euro nel sociale e nella cultura . Il dato, relativo al biennio 2014-2015, emerge da una ricerca del prof. Guido Guerzoni della Bocconi ...

M5s-Lega - vox tra i Banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Banche popolari - raccolta e impieghi in crescita nel 2018 : ... 'In un contesto economico e produttivo quale quello italiano in cui le piccole e medie imprese sono parte integrante della nostra economia, il ruolo delle Banche del territorio assume una rilevanza ...

Altro sindaco nel mirino : incendiata a Delia l'auto di Gianfilippo Bancheri : Nel manifestare la mia incondizionata solidarietà e sincera vicinanza a Gianfilippo Bancheri, lo invito a proseguire nella sua azione politica e amministrativa e nel suo cammino di legalità , ...

Si apre spiraglio nella crisi - Milano (+0 - 5%) riparte con Banche e petrolio : Piazza Affari è stata la migliore del Vecchio Continente. Bper ha guadagnato oltre l'8% dopo l'utile record del primo trimestre. Bene anche Saipem ed Eni sulla volata del prezzo del greggio balzato su nuovi massimi da tre anni, dopo la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa. Lo spread ha chiuso in area 132 punti ...

Cybertruffe su conti correnti Banche online - pec falsificate/ 5 arresti nel Reggino : investivano in Bitcoin : Cybertruffe su banche online, Pec falsificate: è la prima volta che viene infranto il muro della 'posta certificata'. Il sistema del 'man in the middl

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi dei fondi stranieri nelle Banche italiane (oggi - 1 maggio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa è rimasta quota 2,7 euro ad azione. Le parole di Lando Maria Sileoni, leader della Fabi. Ultime notizie live di oggi 1 maggio 2018(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:07:00 GMT)

Banche E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo : Alessandro Profumo a giudizio per i derivati Mps, Giovanni Bazoli per le assemblee Ubi: magistrati a gamba tesa sui banchieri 'old' nel vuoto di governo. di NICOLA BERTI

Enel Green Power e F2i siglano accordo con pool Banche per EF : Teleborsa, - Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i, soci della joint venture paritetica Gruppo EF Solare Italia , EF, , primo operatore di fotovoltaico in Italia, hanno sottoscritto un ...

Banche e hedge fund si lanciano nel mondo delle criptovalute : Il 20% delle Banche sta lavorando per entrare nel settore del trading nelle criptovalute entro i prossimi 12 mesi. Lo afferma uno studio di Thomson Reuters , secondo cui il mercato degli scambi di ...

Banche cantonali : utile netto in forte aumento nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

La Bce interroga le Banche sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo per una svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...

Mazzata europea : i miliardi pubblici per salvare le Banche venete nel conto del nostro debito : Verdetto di Eurostat: 'ha avuto un impatto negativo sul deficit per quattro miliardi e settecento milioni e sul debito, pari a undici miliardi e duecento milioni'. La conseguenza è che torna a ...