Banca Mediolanum ottiene da Borsa Italiana qualifica di Nomad

Banca Mediolanum - Kairos riduce le vendite : Teleborsa, - Dal 18 maggio 2018, il Gruppo Kairos Investment ha ridimensionato le posizioni corte su Banca Mediolanum , dallo 0,54% allo 0,48%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative ...

Ciclismo : Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #S

Silvio Berlusconi - Bankitalia gli ordina di cedere il 20% in Banca Mediolanum : Silvio Berlusconi appeso alla Corte europea di giustizia . Non solo per la 'legge Severino', ma anche per mantenere il suo 30% di partecipazione in Banca Mediolanum . E' lì, a Strasburgo, che gli ...

Banca Mediolanum - il Tar salva Berlusconi : per ora non deve vendere la quopta eccedente il 9 - 9% : MILANO - Fininvest, per ora, non dovrà cedere la quota eccedente il 9,9% in Banca Mediolanum entro l'11 ottobre. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da ...

Acquisti a mani basse su Banca Mediolanum : Brilla la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , che passa di mano con un aumento del 3,46%. Il movimento di Banca Mediolanum , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento ...

Banca Mediolanum - Marshall Wace amplia le posizioni corte sul titolo : Teleborsa, - Dal 9 aprile 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha aumentato lo "short selling" su Banca Mediolanum , dall'1,01% all'1,1%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative ...

Banca Mediolanum - raccolta netta marzo 354 milioni : Teleborsa, - La raccolta netta totale di Banca Mediolanum ammonta a 354 milioni, nel mese di marzo. Lo annuncia l'istituto guidato da Massimo Doris aggiungendo che, in particolare, la raccolta netta ...

