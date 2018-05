Bambole del sesso bambine | la fabbrica choc | «Abbiamo migliaia di richieste»

The Room Old Sins propone ai giocatori di esplorare una misteriosa casa delle Bambole : The Room Old Sins permette di esplorare una misteriosa quanto complessa casa delle bambole alla ricerca di un prezioso artefatto risolvendo gli enigmi presenti in ogni stanza. Il gameplay permette di esplorare gli ambienti trascinando un dito sul display, effettuare ingrandimenti sui particolari con la possibilità di interagire con essi toccando o trascinando un dito sui meccanismi nascosti. L'articolo The Room Old Sins propone ai giocatori di ...