Bambino spara al fratello e lo uccide : credeva fosse una pistola giocattolo : Due bimbi residenti in Virginia (Usa) hanno perso la vita, lo scorso 22 maggio 2018, per incidenti correlati all'uso di armi da fuoco. Gli episodi hanno alimentato il dibattito sulla necessità di norme più severe, negli Stati Uniti sul reperimento e utilizzo delle armi da fuoco. Il piccolo Tyson Aponte, due anni, è stato ucciso dal fratello di quattro anni mentre stava giocando. È accaduto martedì mattina nella contea di Louisa. Il fratellino di ...

Usa - Bambino di 4 anni spara "per gioco" e uccide il fratellino di 2 : Credeva si trattasse di un giocattolo. Ma la pistola con cui un bambino di 4 anni ha spara to e ucciso il fratellino di 2, era assolutamente vera. È successo ieri a Louisa, tranquilla cittadina dello stato della Virginia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la vittima si chiamava Tyson Aponte.Stando alle prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto in presenza della mamma dei piccoli. Tyson, colpito al petto, sarebbe morto pochi ...

Negli USA un Bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 per un controller ma non bisogna dimenticare che il problema non sono i videogiochi : In un clima molto delicato per i videogiochi Negli USA, con il presidente Donald Trump che sembra aver individuato nel medium un possibile capro espiatorio per la violenza che colpisce il Paese, arriva la notizia di una tragedia che inevitabilmente alimenterà ancora di più il dibattito.Nel Mississipi un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 anni, Dijonae White. A riportare la notizia il sito della BBC e Clarion Ledger, portale che fa ...