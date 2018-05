Bambino di 11 anni in gita si perde nel bosco di Scarlino Ricerca in corso

Napoli - Bambino di 10 anni in classe con un coltello : denunciato il padre : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di...

Como. Trentesimo anniversario per l’associazione per il Bambino in Ospedale : L’associazione Abio Como – Associazione per il Bambino in Ospedale festeggia il suo Trentesimo anniversario. Per la ricorrenza è stato organizzato un

Napoli - Bambino di 10 anni in classe con un coltello : denunciato il padre : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di coltello. ...

Bambino di 7 anni investito sulla provinciale 48 a Cavallermaggiore - è grave : Un Bambino di 7 anni è stato investito oggi, mercoledì 23 maggio, sulla strada provinciale 48 tra Bra e Cavallermaggiore, vicino al maneggio La Riviera, in provincia di Cuneo. L'Asl di Cuneo riferisce ...

Usa - Bambino di 4 anni spara "per gioco" e uccide il fratellino di 2 : Credeva si trattasse di un giocattolo. Ma la pistola con cui un bambino di 4 anni ha sparato e ucciso il fratellino di 2, era assolutamente vera. È successo ieri a Louisa, tranquilla cittadina dello stato della Virginia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la vittima si chiamava Tyson Aponte.Stando alle prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto in presenza della mamma dei piccoli. Tyson, colpito al petto, sarebbe morto pochi ...

Un Bambino Di 12 Anni Ha Fondato Una Scuola Nel Retro Della Sua Casa : Una Storia Che Ha Molto Da Insegnarci : Quando torna dalla lezioni si ferma a Casa Della nonna per impartire ai bambini del suo quartiere lezione di lettura, scrittura e scienza. La Scuola è suddivisa in classi, una per i più piccoli e una ...

Ictus a 6 anni / Bambino salvato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni, Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:42:00 GMT)

Francia - Bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico : Francia, bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico Un bimbo dal sangue freddo quello che, al telefono con medici e gendarmi, è riuscito a guidare l’ambulanza fino a casa e a salvare la vita al suo papà. I fatti a Glos-la-Ferriere, in Normandia. L’uomo. 44enne, era entrato in […] L'articolo Francia, bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico proviene da NewsGo.

Cittadino americano riporta a Paestum statuetta che rubò 60 anni fa - quando era Bambino : Era un bambino quando, nel 1958, durante una visita a Paestum , Salerno, , insieme con i genitori, vide e portò via quello che credeva fosse l'osso di un legionario romano e che, invece, poi si rivelò ...

Forse un'otite mal curata alla base della morte di un Bambino di 2 anni : In meno di 24 ore, dunque, l'ospedale di Licata è stato al centro della cronaca per la morte sospetta di un operaio cinquantenne e per questa triste storia legata al decesso di un bambino di appena ...

Milano - Bambino di 4 anni cade dal balcone e muore : Un bimbo di 4 anni è morto cadendo dal balcone del quarto piano. È successo a Seggiano di Pioltello, vicino Milano, intorno alle 20.30: il bambino afgano inseguiva una palla rimbalzata fuori ed è ...