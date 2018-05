Ballando con le stelle | il messaggio di Gessica Notaro

CESARE BOCCI/ "Ecco cosa mi ha detto mia moglie dopo il ballo a Ballando con le Stelle" (La vita in diretta) : CESARE BOCCI è stato intervistato da Marco Liorni dopo il successo a Ballando con le Stelle: impossibile non parlare del ballo romantico con la moglie Daniela Spada (La vita in diretta)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:39:00 GMT)

Ballando - Gessica Notaro dopo il talent : «Una nuova possibilità - sono nata per la seconda volta» : ROMA - 'Io ne sto completamente fuori: mi sto godendo il momento più bello della vita, non voglio farmi rovinare dal passato'. Sta fuori dalle polemiche Gessica Notaro , che non ha conquistato il ...

Ballando con le Stelle 2018 : ecco i risultati del televoto. Lo 0 dalla giuria infiamma il pubblico : Ballando con le Stelle 2018 - Sara Di Vaira e Massimiliano Morra Cesare Bocci è stato il trionfatore della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle, sostenuto dalla giuria, dalla propria maestra di ballo e dal pubblico a casa, che lo ha coccolato fin da subito e non lo ha mai abbandonato. Analizzando i risultati del televoto dalla prima all’ultima puntata dello show, infatti, si registra un andamento costante per la coppia ...

Cesare Bocci - vincitore di Ballando con le stelle 2018 : La vera vittoria è stata ballare con mia moglie : Più della vittoria, l'emozione di ballare con la moglie. Cesare Bocci vince Ballando con le stelle 2018. Il Mimì Augello di Montalbano trionfa insieme alla maestra Alessandra Tripoli, ma più della soddisfazione rimane il ricordo di aver fatto un giro di valzer con Daniela Spada, la compagna colpita da un ictus dopo il parto della figlia Mia, 18 mesi fa. L'attore si confessa a Quotidiano Nazionale:Stiamo insieme da 25 anni, la malattia è stata un ...

«Ballando con le stelle» : grazie - Milly - per avere celebrato così le donne : In principio fu Gessica Notaro. La presenza della Miss romagnola sfregiata con l’acido dall’ex compagno, era stata annunciata per prima alla vigilia della nuova trasmissione e non aveva mancato di suscitare polemiche. «Va in tv per esibizionismo», «vincerà per la sua storia personale», e tutto il carrellario di frasi che puntualmente vengono scritte e proferite in questi casi. Poi, però, è bastato vederla sulla pista dello show di ...

Ciacci a Domenica Live con Todaro : 'Bella esperienza a Ballando' Poi la frecciata alla Lucarelli : 'Deve creare polemiche' : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle sono stati ospiti nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live. Ciacci ha commentato il Royal wedding, da costumista ha ...

Ballando con le Stelle 2018 : Lucarelli contro Barbara D'Urso e il GF15 : Ieri sera è andata in onda un' altra puntata della diatriba Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso; questa volta il Grande Fratello 2018 è sbarcato nello studio di Ballando con le Stelle. La giurata Selvaggia Lucarelli, in occasione della finalissima del programma di RaiUno, ha provocatoriamente indossato una maglietta con una frase chiaramente indirizzata a Barbara D'Urso ed al reality di Canale 5.-- Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso e ...

