Avaria a traghetto per l’Elba | la nave torna in porto 

(Di giovedì 24 maggio 2018)per unpartito da Piombino (Livorno) e diretto all’isola d’Elba. Si tratta della motoMoby Niky poi rientrata a Piombino: i circa 300 passeggeri che erano a bordo sono stati fatti salire su altre navi dirette all’Elba, sotto il coordinamento della Guardia costiera. Quest’ultima spiega anche che durante le operazioni di assistenza allae ai passeggeri sono stati soccorsi “due membri dell’equipaggio che hanno accusato malori non meglio precisati” poi “ricorsi alle cure del pronto soccorso”: le loro condizioni non sarebbero gravi. Tra le possibili cause dell’un guasto a un pannello elettrico. La motoMoby Niky, spiega la Guardia costiera, era partita da Piombino alle 15 per Portoferraio ed è poi rientrata alle 15.45 dopo aver comunicato all’autorità marittima pochi minuti prima di avere ...