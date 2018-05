Auto – Mahindra | consegnati alla rete i Kuv100 | il CitySUV compatto che abbina praticità

GQ e Mahindra - party per Automobili Pininfarina : Lo scorso 13 aprile, le suggestive sale di Palazzo Barberini a Roma hanno accolto il gala dinner Hystory of the future – An Italian E-xperience, promosso da GQ Italia e Mahindra in occasione del brand launch Automobili Pininfarina. Il progetto di Automobili Pininfarina in collaborazione con GQ è nato dalla condivisione di alcuni importanti valori. Primo fra tutti l’Innovazione, che unisce l’oggi al domani. Poi il Design, inteso come ...

Mahindra presenta Automobili Pininfarina : il più recente marchio di Auto di lusso sostenibili al mondo : Mahindra & Mahindra Ltd., parte del Gruppo Mahindra con un fatturato di 19 miliardi di dollari US, ha presentato oggi automobili Pininfarina, il più recente marchio di auto di lusso sostenibili al mondo. automobili Pininfarina, controllata da Mahindra & Mahindra Ltd., avrà sede in Europa. L’azienda si occuperà del design, della progettazione e della produzione di veicoli elettrici di lusso tecnologicamente evoluti e dalle elevate ...