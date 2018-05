Auto – FCA protagonista al Salone dell’Auto di Torino

Auto - La flotta FCA partecipa 'Company Car Drive' : ... sarà possibile effettuare dei test drive a bordo di Fiat Tipo, un modello che assicura la migliore offerta 'value for money', parametro di sicuro interesse per il mondo flotte. Infine, sullo stand ...

Auto – La flotta FCA partecipa “Company Car Drive” : Sul circuito di Monza si svolgerà la settima edizione dell’evento dedicato al settore corporate, con protagonista l’ampia gamma FCA che soddisfa qualunque esigenza di mobilità aziendale Nei giorni 23 e 24 maggio, presso l’Autodromo Nazionale di Monza, si svolgerà la settima edizione di “Company Car Drive”, l’evento nazionale dedicato interamente al settore corporate che offrirà un’occasione unica ai ...

Settore Auto in corsa. HSBC indica buy su FCA : Teleborsa, - Spunti in acquisto sul Settore auto di Piazza Affari , FTSE IT auto +0,66%, e in tutta Europa , DJ Stoxx auto +1,07%, . Tra i player del Settore, FCA , +1,50%, si colloca alla guida dei ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per Auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per Auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più Auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. L’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Fca - in Italia produrrà solo Auto di gamma alta : MILANO - Fiat Chrysler è pronta a concentrarsi, per quanto riguarda la produzione Italiana, sulle auto di fascia alta come i nuovi suv della Maserati e della Jeep, spostando invece all'estero Panda e ...

FCA Autonomy : il marchio Jeep grande festa a Varazze per il grande appuntamento del Mototerapia : FCA Autonomy ha partecipato con il marchio Jeep al grande appuntamento di Varazze di “Mototerapia” Si è svolto sul lungomare di Varazze – in provincia di Savona – uno degli appuntamenti di “Mototerapia”, la serie di manifestazioni organizzate dal pilota di freestyle Vanni Oddera e dedicate a bambini e ragazzi disabili, che possono vivere un’esperienza di sport e libertà altrimenti preclusi. Credits: Lorenzo ...

Mercato Auto - boom delle vendite in Europa ad aprile : +9 - 6%. Positive le performance Fca : TORINO - Balzo del Mercato europeo dell'auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello...

Auto MERCATO EUROPA/ Ad aprile +9 - 6% nelle vendite. In Fca balzo di Jeep : Il MERCATO AUTO in EUROPA fa segnare un rialzo del 9,6% nel mese di aprile. Fca cresce e in Italia va molto forte Jeep. balzo impressionante di Psa, bene Volkswagen(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:38:00 GMT)