Autista di un bus fa una diretta su Facebook e si schianta | 9 morti a Budapest

Cade durante una lite con l’Autista del bus - 73enne muore dopo due giorni di agonia : Un riminese di 73 anni è morto in ospedale martedì mattina in seguito a un episodio accaduto domenica scorsa. L’uomo sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa durante una lite con un autista di un pullman a Villagrande di Montecopiolo, nelle Marche. I motivi del litigio tra i due uomini non sono chiari.Continua a leggere

Qualcosa non va nel bus : l'Autista fa scendere tutti e il mezzo prende fuoco : Un autobus ha preso fuoco questa mattina a Ponte Brenta, salvi l'autista e tutti i passeggeri. Non appena l'autista si è reso conto che Qualcosa non andava nel mezzo ha fatto scendere tutti i presenti.

Ancora un bus a fuoco : Autista eroe fa scendere tutti prima che il mezzo prenda fuoco : PADOVA - Un autobus ha preso fuoco questa mattina nel quartiere di Ponte di Brenta, salvi l'autista e tutti i passeggeri. Non appena il guidatore si è reso conto che qualcosa non andava...

Rassegna 14.5. Inveisce contro un passeggero senza biglietto : licenziato Autista del bus dopo 26 anni di lavoro : Repubblica Politica. Governo, tre incontri M5s-Lega, poi la chiamata a Mattarella: 'Siamo pronti a riferire". Fumata nera dopo il vertice al Pirellone, poi due nuovi incontri nel pomeriggio e in ...

Metti un Autista senegalese di autobus... : La storia di Aida, senegalese, musulmana, da trent'anni in Italia, si intreccia con le nostre. Deve la sua vita alla carità di qualcuno. E vive secondo carità. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 05:45:00 GMT)Quello che Marx non sapeva, di G. VittadiniDa Como al New York Times, di R. Maniscalco

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'Autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'Autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Roma : stanco di aspettare bus sferra calcio a porta Autista : Roma: sul posto Carabinieri stazione Eur Roma – Questa mattina un autista della linea 764 della Roma Tpl è stato vittima di un’aggressione. Il fatto è stato oggetto di agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. Erano circa le 11.30 quando un giovane stanco di aspettare alla fermata in via del Tintoretto, all’arrivo del bus ha iniziato ad inveire contro l’autista.Il ragazzo salito a bordo, dopo ...

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’Autista che ha salvato i passeggeri : “non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Roma - l’Autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.