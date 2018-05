optimaitalia

: Attenzione al Samsung Galaxy S8 ed alla fotocamera con l’aggiornamento di maggio - OptiMagazine : Attenzione al Samsung Galaxy S8 ed alla fotocamera con l’aggiornamento di maggio - iam_rob_ : @VAURIZIO @DrogaNostra ???????comunque non credo che ci fosse bisogno del seggiolino della samsung per “cercare di ri… - guidopensieri : @leonemaschio @nuvola1000 @JosephineMurena @Consuelo_Paola @elisabe33314234 @GiuseppePesce3 @MARIO_DerFriaul… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Comincia a sbloccarsi una volta per tutte la situazione relativa alS8 in queste ore, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento ditanto atteso dal pubblico italiano. Sebbene il pacchetto software ufficialmente non risulti ancora disponibile qui da noi, dove gli ultimi segnali di vita del produttore risalgonopatch di aprile dedicata ai modelli marchiati Tre (come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine), fa comunque piacere prendere atto di quello che sto per riportarvi oggi 24.Da alcune ore a questa parte si comincia infatti a parlare di XXU2CRED, nuovo pacchetto software pensato per lo stessoS8 con cui, pur non toccando con mano una rivoluzione nel modo in cui siamo abituati ad utilizzare il nostro dispositivo, allo stesso tempo dovremmo vedere implementate delle novità importanti su questioni evidentemente in sospeso ...