Atletica | Filippo Tortu | “Sogno di abbattere il muro dei 10” Jacobs mi ha stimolato

: Strepitoso Tortu. Una giornata storica a Savona per lo sprint azzurro. Filippo Tortu si migliora ancora. Dopo il 10… - LiaCapizzi : Strepitoso Tortu. Una giornata storica a Savona per lo sprint azzurro. Filippo Tortu si migliora ancora. Dopo il 10… - Eurosport_IT : Soltanto due centesimi!!! ??? Filippo Tortu da urlo: sfiora il record italiano di Pietro Mennea sui 100 metri! ?????? - lanuovasardegna : Straordinario Filippo Tortu: 100 metri in 10'03, meglio di lui solo Mennea. Lo sprinter sardo ha trionfato nella f… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ieriha riscritto la storia dell’italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – In batteria, per esempio, pensavo di essere andato più piano. Sono inciampato sul secondo appoggio, ci sono “morto” sopra. Però il 10”09, proprio perché realizzato in quel modo, mi ha dato piena coscienza di quel che avrei potuto fare. Penso di aver fatto tutto al meglio. La presenza dimi haal massimo. Sono rimasto basso in uscita dai blocchi e sapevo che, con i primi due o tre passi messi al meglio, ...