Astronomia | una “vedova nera” in primo piano | osservata una pulsar con un dettaglio e una

Astronomia - liceali in alternanza scuola-lavoro scoprono una sorgente celeste anomala : “raggi X dal comportamento inatteso” : Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto alternanza scuola-lavoro, e realizzano scoperte di livello internazionale. È il caso di sei studentesse e studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e Martino Giobbio, che hanno partecipato a un percorso di alternanza scuola-lavoro presso l’INAF, individuando una sorgente variabile di ...

Astronomia : stelle “premature” per Alma e Vlt - osservata una delle galassie più antiche e lontane : Si trova ad una distanza di oltre 13 miliardi di anni luce – in direzione della costellazione del Leone – ed è stata scoperta nel 2012 grazie allo sguardo acuto dei telescopi spaziali Hubble e Spitzer, utilizzati dal team del progetto internazionale Clash, di cui fanno parte anche astronomi dell’Inaf. Si tratta di Macs1149-Jd1, una delle galassie più antiche e lontane mai osservate, che torna agli onori della cronaca per un nuovo ...

Una grande scoperta di Astronomia vintage : Analizzando dati raccolti 20 anni fa sono state trovate nuove prove sull'esistenza degli enormi getti d'acqua su Europa, una delle lune di Giove: un ottimo candidato per ospitare vita extraterrestre The post Una grande scoperta di astronomia vintage appeared first on Il Post.

Astronomia - ESO : laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo : Le stelle luccicanti sono molto più apprezzate dai poeti e dai romantici che dagli astronomi. Anche nelle condizioni quasi perfette di “seeing” sopra il Cile, che ospita la flotta di telescopi all’avanguardia di ESO, la turbolenza nell’atmosfera terrestre provoca il luccichio delle stelle, sfuocando la nostra vista del cielo notturno. Questi quattro raggi laser sono specialmente concepiti per combattere questa turbolenza. I raggi ...

Astronomia : la missione Nicer della NASA ha individuato una pulsar da record : Nicer si sta rivelando all’altezza delle aspettative. La missione NASA pensata per studiare alcuni tra gli oggetti più affascinanti del cosmo, le pulsar, sta già scandagliando il cielo a raggi X e ha inviato sulla Terra i primi dati. L’analisi di queste informazioni ha permesso agli scienziati di trovare una particolare coppia di stelle: una di loro, IGR J17062–6143, ruota vorticosamente su se stessa e ha una densità elevatissima. Dopo alcune ...

Astronomia : ottenuta la prima immagine 3D di una nube interstellare : ottenuta la prima immagine 3D di una nube interstellare: il risultato, pubblicato su Science, si deve a due astronomi dell’Università di Creta e della Fondazione per la Ricerca e la Tecnologia – Hellas (Forth). L’immagine rivela la vera struttura della nube Musca, e consentirà di comprendere meglio l’evoluzione di queste “culle di stelle” e i processi che avvengono al loro interno. Aris Tritsis e Konstantinos ...

Astronomia : scoperta una nuova pulsar millisecondo con il più grande radiotelescopio del mondo : Il FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, ossia radiotelescopio sferico con apertura di cinquecento metri) della Cina ha scoperto una nuova pulsar millisecondo (MSP) coincidente con la sorgente di raggi gamma 3FGL J0318.1+0252 della lista di sorgenti puntiformi del Fermi Large Area Telescope (LAT). Questo è un altro traguardo per FAST, il più grande radiotelescopio del mondo con un singolo specchio gestito dall’Osservatorio ...

Astronomia : Hubble cattura la prima immagine della compagna superstite di una supernova : 17 anni fa, gli astronomi hanno assistito all’esplosione di una supernova a 40 milioni di anni luce di distanza nella galassia NGC 7424, nella costellazione Gru. Ora, negli ultimi bagliori di quell’esplosione, l’Hubble Space Telescope della NASA ha catturato la prima immagine della compagna sopravvissuta di una supernova. Questa immagine è la prova più convincente del fatto che alcune supernove si originino in sistemi a due stelle. La compagna ...

Astronomia : Hubble festeggia il suo 28° compleanno con un viaggio attraverso la Nebulosa Laguna : Dal suo lancio il 24 aprile 1990, l’Hubble Space Telescope di NASA/ESA ha rivoluzionato quasi ogni area dell’Astronomia osservazionale. Ha offerto una nuova visione dell’universo e ha raggiunto e superato tutte le aspettative per ben 28 anni. Per celebrare il patrimonio di Hubble e la lunga partnership internazionale che lo rende possibile, ogni anno ESA e NASA festeggiano il compleanno del telescopio con una nuova spettacolare ...

Astronomia : Ngc 6240 - una “farfalla” galattica plasmata dai venti : Una ‘farfalla’ luminosa che si libra nel cosmo a 400 milioni di anni luce dalla Terra: il singolare lepidottero, situato nella costellazione dell’Ofiuco, è in realtà Ngc 6240, una galassia che presenta notevoli peculiarità, come un ‘duetto’ di buchi neri. A Ngc 6240è stata dedicata una ricerca, condotta da un team internazionale di studiosi coordinato dal Dipartimento di Scienze Astrofisiche e Planetarie dell’Università ...

Astronomia : un gigantesco ammasso di galassie catturato in una splendida immagine di Hubble : Questa meravigliosa immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA mostra un gigantesco ammasso di galassie che brilla nell’oscurità. Nonostante tutta la sua bellezza, questo ammasso porta il nome per niente poetico di PLCK G308.3-20.2. Gli ammassi di galassie possono contenere migliaia di galassie tenute insieme dal collante della gravità. Ad un certo punto sono state ritenute le più grandi strutture dell’universo, poi però sono stati ...

Astronomia : ecco perché la NASA invierà una sonda spaziale su un asteroide chiamato “Psyche” : Una missione ambiziosa verso “un mondo fatto di metallo” aiuterà gli scienziati a comprendere meglio come si sono evoluti la Terra e altri pianeti rocciosi, secondo un nuovo video del Goddard Space Flight Center della NASA. La missione Psyche partirà dalla Terra nel 2022. Secondo i piani, la sonda prenderà velocità con un sorvolo di Marte e arriverà all’asteroide Psyche all’inizio del 2026. Le osservazioni dalla Terra suggeriscono che ...

Astronomia : scoperto disco circumstellare attorno a una stella nana rossa : Un gruppo di ricercatori guidato da Elena Sissa, dell’Inaf di Padova, ha individuato un disco composto molto probabilmente da gas e polveri attorno a una stella nana rossa. Questo corpo celeste, denominato Gsc 07396-00759, è parte di un sistema di tre stelle tra loro legate gravitazionalmente. Le altre due stelle che compongono il trio – spiega Media INAF – sono già note per possedere un altro disco che le circonda entrambe, ...

Astronomia : i tornado solari? Non esistono - si tratta di una illusione ottica : I tornado solari non esistono, o meglio, non dovrebbero chiamarsi così. E’ la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’Università di Glasgow, di Tolosa dell’Osservatorio di Parigi e dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca. Secondo lo studio realizzato dal team, queste strutture formate da plasma magnetizzato in apparente rotazione velocissima, e quindi simili nell’aspetto alle trombe d’aria terrestri, in realtà non ...