Assunzioni Interprete-Traduttore e Assistente Linguistico a giugno 2018

(Di giovedì 24 maggio 2018) Andiamo avanti con importanti aggiornamenti nel settore lavorativo, informando che sono in atto nuovedestinate a risorse esperte, da accogliere in varie località italiane, nell'ambito delle lingue straniere. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa effettivamente si tratta. Lavoro aL'Università degli Studi di Urbino ''Carlo Bo'' in provincia di Pesaro-Urbino ha bandito una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attuazione di una graduatoria di Collaboratori ed Esperti Linguistici di Madrelingua a cui attingere per i bisogni di supporto alla didattica di natura temporanea, con un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato part time. Gli schemi orari sono di regola 500 ore all'anno e meno di 250, per le corrispettive lingue: Lingua Araba Lingua Cinese Lingua Francese Lingua Inglese Lingua Russa Lingua ...