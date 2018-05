Assalto al concorso | ci sono solo 5 posti di lavoro a tempo indeterminato

Concorso Infermieri 2018 - in 3mila per 5 posti/ Torino - ‘ Assalto ’ dei candidati al PalaAlpitour : Concorso Infermieri 2018 , in 3mila per 5 posti all'ospedale Humanitas: Torino , assalto dei candidati al PalaAlpitour per la prova di pre-selezione in attesa delle prove scritte e orali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:56:00 GMT)

Torino - Assalto al concorso per infermieri : quasi tremila candidati per 5 posti : quasi tremila domande per cinque posti da infermiere. E le immagini del PalaAlpitour di Torino parlano da sé: i candidati, provenienti da tutta Italia, si sono accalcati all’ingresso della struttura per passare i controlli al metal-detector. Poi si sono messi in fila per le procedure di registrazione. Era dal 2010 che l’ospedale Humanitas Gradenigo del capoluogo piemontese non bandiva un concorso pubblico per infermieri. E ...