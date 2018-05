Asilo choc Va a prendere la figlia di 17 mesi al nido e la ritrova così Le foto dello

Eboli - crolla il solaio all'Asilo : tre bambini sotto choc - ricoverati : crolla il solaio all' asilo , tre bambini ricoverati in ospedale. Tragedia sfiorata alla scuola dell'infanzia Vincenzo Giudicce, a Eboli . Il crollo è avvenuto verso le 9,30 nella scuola di piazza ...

Eboli - crolla il solaio dell'Asilo. Tre bambini ricoverati sotto choc : Eboli - crolla il solaio all'asilo, tre bambini ricoverati in ospedale. Tragedia sfiorata alla scuola dell'infanzia Vincenzo Giudicce. Il crollo è avvenuto verso le 9,30 nella scuola...

Campania - crolla il solaio dell'Asilo tre bambini sotto choc : ricoverati : EBOLI - crolla il solaio all'asilo, tre bambini ricoverati in ospedale. Tragedia sfiorata alla scuola dell'infanzia Vincenzo Giudicce. Il crollo è avvenuto verso le 9,30 nella scuola...

“Aiuto - correte!”. Choc all’Asilo bolognese. La maestra entra nello stanzino dei riposini e quello che si trova davanti agli occhi è sconvolgente : Ha scosso la comunità di Minerbio, nella zona metropolitana di Bologna (Emilia Romagna) il fatto accaduto nel pomeriggio di ieri (12 aprile 2018) nell’asilo nido Mary Poppins. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Come riportato da La Repubblica si tratta di un atto dovuto ed è una prassi necessaria per poter fare chiarezza su questa tragica vicenda. Sono ancora troppe le ipotesi per una morte misteriosa, improvvisa, ...

Abusi su bambine all'Asilo - choc a Roma : Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole

Abusi su bambine all'Asilo - choc a Roma : Roma, 27 mar. , AdnKronos, - Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro ...

Abusi su bambine all’Asilo - choc a Roma : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne di una scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, Clementina Forleo, su richiesta dei sostituti procuratori ...