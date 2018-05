Ascolti tv mercoledì 23 maggio 2018

Ascolti TV | Mercoledì 18 aprile 2018. Nemiche per la Pelle 14.7% - Un Giorno Come Tanti 8.3%. Flop Cracco sul Nove (0.9%) : Nemiche per la Pelle In una serata caratterizzata dalla presenza della Serie A, su Rai1 la commedia italiana in prima tv Nemiche per la Pelle ha conquistato 3.558.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 la prima tv di Un Giorno Come Tanti ha raccolto davanti al video 1.809.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata della fiction Il Cacciatore ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 7% di share. Su ...