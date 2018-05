Ascolti reti tematiche Gennaio-Aprile 2018 | Rai4 leader | floppa Alpha

davidemaggio

: Le reti #Rai vincono la prima serata con il 38,6% di share e l'intera giornata con il 36,3% ??… - Raiofficialnews : Le reti #Rai vincono la prima serata con il 38,6% di share e l'intera giornata con il 36,3% ??… - TweetNotizie : RT @Raiofficialnews: Le reti #Rai vincono la prima serata con il 38,6% di share e l'intera giornata con il 36,3% ?? - RaiTre : RT @Raiofficialnews: Le reti #Rai vincono la prima serata con il 38,6% di share e l'intera giornata con il 36,3% ?? -

(Di giovedì 24 maggio 2018)E’il canale più seguito, dopo i generalisti, nei primi mesi del. Per la precisione tra, il canale 21 raggiunge l’1.39% di share, superando più volte il Nove. Non è più tempo, comunque, di exploit per i canali digitali e nell’ultimo quadrimestre si è assistito a performance in molti casi modeste. Di seguito nel dettaglio i dati nel totale giornata dei principali canali free, a cominciare dagli ultimi arrivati.: nuovi canali tematici Il 20 di Mediaset, inaugurato il 3dall’incontro sbancaJuventus-Real Madrid, ha raggiunto l’1.16% (dato 3-28). Da fine marzo viene rilevato da Auditel, anche l’ultimo nato in casa Viacom, Spike che adha ottenuto lo 0.33% registrando le performance migliori, in termini di share, tra le 7 e le 9 del mattino (0.45%) con la ...